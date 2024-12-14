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像章回小說？華東師大「換導師」論文被下載近10萬次

中國新聞組／北京14日電
論文封面。（取材自九派新聞）
論文封面。（取材自九派新聞）

華東師範大學一篇題為「她為什麼換了導師」的2017屆碩士研究生學位論文近日引發網路熱議，目前該篇論文在中國知網下載量已近10萬次。論文中以「遭遇下馬威」、「蒼白蜜月期」、「相識的尷尬：我當時真的特別傻」、「悄然離去：不想再有什麼糾葛」等描述呈現導生關係案例研究，通俗易懂又如小說般引人入勝，獲大批網民點讚。

九派新聞報導，該論文作者為王偉，指導教師為馬和民教授。該篇論文提到，他通過對換導師事件的當事人及其身邊的同學、舍友、導師等社會關係的訪談，探討了研究生導師制度下的導生關係。

報導指出，該研究透過對導師制中導師關係的起點、導生互動、導師制的評價及導師制保障因素的分析，發現導生匹配上的責權不一、導生互動中教育性和學術性的淡化以及導師評價的缺失、學生評價的失聲是換導師事件值得反思的幾個問題。 

由於論文目錄生動有趣，且論文語言通俗易懂，明白曉暢，不少網友評價該篇論文像「章回體小說」一樣引人入勝，堪稱「網紅論文」；但也有網友質疑其語言的學術規範性，認為在當下的學術論文要求下，該篇論文很難畢業。 

從華東師範大學教育學系兩位碩士畢業生處獲悉，該論文作者確實曾在華東師大教育學系就讀研究生。

報導稱，早前的這幾篇奇葩論文開始在網路流傳：「烏有之貓：雲吸貓迷群的認同與幻想」、「中國傳統文化對蟋蟀身體與戰鬥力關係的認識」、「行長的面部寬高比影響銀行績效的路徑研究」。初聽題目，不少人還以為是哪裡冒出來的三流山寨論文，但其實，這些論文都是中國頂尖名校出產的。

復旦大學教授葛劍雄說：「對學術論文最有評論資格的應該是本專業、本學科的人，而不是什麽吃瓜群眾。」

中國科學院大學講師陳天嘉陳天嘉表示，奇葩論文這個問題從追求學術自由的角度不應該過於武斷，在遵循學術規範的前提下，學術研究應當鼓勵自由探索。

論文部分目錄 。（取材自九派新聞）
論文部分目錄 。（取材自九派新聞）

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