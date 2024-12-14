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一晚10萬？百萬網紅遭爆賺皮肉錢 本尊：腰桿挺得筆直

中國新聞組／北京14日電
網紅「Sun雅喬」回應下海賺皮肉錢黑歷史。（視頻截圖）
網紅「Sun雅喬」回應下海賺皮肉錢黑歷史。（視頻截圖）

擁有百萬粉絲的網紅博主Sun雅喬被曝做不正當職業，相關詞條還衝上熱搜，她回應稱：「女孩子就是要自立自強，鐵粉盡可放心，姐腰桿挺得筆直，奮鬥廝殺向上生長本就是一條極為艱難的路。」此前，Sun雅喬經常發視頻教女生如何和男性相處，營造清醒大女主人設。

聯合新聞網報導，雅喬的抖音主帳號擁有超過158萬名粉絲，今年初遭爆料曾下海賺皮肉錢，據傳每晚開價人民幣10萬元（約1.3萬美元），甚至還外流在飯店內大玩限制級遊戲的性愛影片；雖然這些關於雅喬賣身的爆料在年初並未造成轟動，但近日又在中國網友間掀起輿論，逼得雅喬親自出面回應。

雅喬在抖音小帳號發文回應賺皮肉錢一事，她坦言從沒料想到關於黑歷史的爆料竟會引起輿論關注，隨即雅喬話鋒一轉，她認為女孩子必須「自立自強、陽光明媚、永不服輸，永遠有韌性，永遠不怕輸」。

另據瀟湘晨報、網易報導，雅喬的小號「雅喬的喬俏話」發布視頻一度說，「已經在報警中，相信警察相信法律，我不會退縮，堅決鬥爭到底。」她甚至將Sun雅喬帳號ID已修改後綴，顯示「報警中ing」。上述小號粉絲量只有9.7萬。

此外，雅喬坦言「奮鬥廝殺向上生長本就是一條極為艱難的路，對於女性更為如此，與其畏縮害怕，不如大步向前，人生的路是自己走出來的。」雖然並未正面回應下海賣身傳聞，但雅喬在文末向粉絲喊話不必擔心，「姐腰桿挺得筆直」。

網紅「Sun雅喬」回應下海賺皮肉錢黑歷史。（視頻截圖）
網紅「Sun雅喬」回應下海賺皮肉錢黑歷史。（視頻截圖）
網紅「Sun雅喬」回應下海賺皮肉錢黑歷史。（視頻截圖）
網紅「Sun雅喬」回應下海賺皮肉錢黑歷史。（視頻截圖）

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