這家上海高定七成顧客是「寶總」 一套西服6千起

培羅蒙高級定製創意中心華山路店。（取材自上觀新聞）

開業96年的上海培羅蒙西服公司，憑藉高規格技術、工藝和服務及不斷創新等實力，從上世紀八九十年代做出一套價格是工薪階層3個多月工資的西服仍供不應求，到如今一套西裝6000多元仍有七成「寶總」顧客，今年前11個月高定板塊營業額已逾1200萬元（人民幣，下同），較去年全年增長10%。這家老字號證明仍有許多消費者願為精湛的上海服務和高定派頭埋單。

據上觀新聞報導，走入培羅蒙高級定製創意中心華山路店，培羅蒙非遺傳承人之一吳文青正安排將一套已完成的定製套裝送往廣東，顧客是國內一家在紐交所上市的集合店品牌創始人兼CEO。電視劇「繁花」開頭，爺叔執意讓阿寶添置的行頭，也是以培羅蒙為代表的定製西服。

培羅蒙前灘高定創意中心。（取材自上觀新聞）

培羅蒙首席設計師張貴明回憶，上世紀80年代初，培羅蒙店門未開，門外就已排起長隊，開店不出一小時，裁縫便不得不叫停，牌子換成「定製已滿，明日請早」。現在的培羅蒙生意依舊興隆，顧客體驗更上層樓。

2018年底開業的培羅蒙1676平方米前灘高定創意中心，被稱服裝領域4S店，有三維智能測體系統、3D全息人體掃描測量系統、法國力克CAD智能打版系統，及快速成衣和電腦換裝系統。系統能在數秒內完成顧客全身掃描並形成立體量身圖片，顧客在電腦屏幕前即可看到成衣式樣。這裡還有影院、會議室和休閒空間。

高定西服「真開叉」的袖衩。（取材自上觀新聞）

這裡還囊括了上海高定界最全的「特種設備」，包括德國 的平縫機、拖輪針送布同步機、自動勾省機、義大利 的珠邊機、日本的單針六線電腦繡花機等。張貴明說，60多年前，培羅蒙一套考花呢大衣足有20斤重，但現在主打輕薄軟挺，這些「特種設備」是高定西服的基本保障。

「人工」更是靈魂。高定西裝有別於普通西裝的典型標誌至少有兩個，一在「米蘭扣」，二在「真開叉」。培羅蒙的手上絕活還包括：「趟針」平如直線，針距間隔一致；「三角針」三角平行，長短呈等腰狀；「鎖眼」針針細密，上下兩面光滑，外觀輕盈，圓頭飽滿等。培羅蒙的車功、燙功、刀功、眼力同樣了得。

吳文青說，今朝上海，租一間門面，呈幾件樣衣與面料，有裁縫坐鎮，就敢稱「高定」。但遇一些特殊體型顧客，如大腰圍、駝背、高低肩、溜肩等，「偽高定」往往敗下陣來，培羅蒙的碾壓級優勢便顯現出來。培羅蒙的素養，「偽高定」學不來、偷不走。

「上海灘許文強」的行頭來自培羅蒙。（取材自上觀新聞）

培羅蒙為人稱道的還有客戶獲得最妥貼的尊重和超越預期的增值服務，培羅蒙為所有高定客戶進行數據存檔，年底回訪便於跟蹤服務。對一些定製禮服的顧客，培羅蒙會將西裝戧駁領外所覆綢緞進行手工駁領和撬邊，西褲上絲帶也是專門「車」上去的。如此貼心手勢，旨在便於顧客後續拆卸，讓禮服變身日常穿搭 。

技術、工藝、服務，這些缺一不可的實力，令培羅蒙被長期追隨。近期在抖音和視頻號裡火了一把的「上海灘許文強」似乎也印證了這一點。培羅蒙方面也核實，這位「許文強」姓秦，不久前的確定製了這套行頭。