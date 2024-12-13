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李佳琦直播佣金曝光 月入千萬 網民驚賺太多 業內嫌低

中國新聞組／北京13日電
李佳琦直播佣金傳在10%到20%不等，月入可達千萬人民幣。（取材自微博）
李佳琦直播佣金傳在10%到20%不等，月入可達千萬人民幣。（取材自微博）

有網民發文稱，疑似李佳琦直播間佣金比例曝光，每套化妝品的佣金在10%到20%不等，大概30元（人民幣，下同）到60元。有網民稱，按以前李佳琦的銷量算，「這一晚上賺的也太多了吧」，酸「難怪之前說別人不努力買不起眉筆呢」；也有人認為月入千萬也不稀奇，「直播哪個沒佣金？」，據稱有行業人士看到這個數據後說：「這也太低了吧」。

來源：YouTube

網易報導，最近，一組李佳琦直播間的佣金數據在網路上引發了大家的熱烈討論。數據顯示，他直播間的商品佣金比例在10%-20%之間，韓束等品牌的佣金比例更高達20%。

據網傳截圖，李佳琦直播間不同商品的佣金比例較不一樣，便宜的商品佣金約10%左右，貴的能到20%。一件269元的商品，以12%的佣金算，一單就能賺30多塊。要知道李佳琦直播間動不動就是幾萬單的銷量，這收入可不是一般的多。

但很多業內人士看到這個數據後卻說：「這也太低了吧！」有做電商的網友說：「我們對接的主播基本上都是30%-35%的佣金，根本沒有低於30%的。」更有人透露，像薇婭這樣的頂級主播，之前的佣金能給到50%。

除了佣金，直播間還有個重要收入來源叫做「坑位費」。簡單說就是品牌要在直播間上架商品，得先繳一筆固定費用。據說在李佳琦直播間上架商品，光坑費就得20多萬。一場直播少說也得講40-50個商品，光坑位費這一項就已經是天文數字了。

有趣的是，這次佣金數據曝光後，網友的反應也挺理性。大多數人認為只要價格實惠、產品可靠，主播賺多少是人家的本事。

華夏時報報導，1992年出生江西南昌的李佳琦，憑借其在淘寶直播平台上銷售美妝產品的出色表現而迅速走紅。他的直播間屢創銷售奇跡，曾在2020年創下五分鐘賣掉了1.5萬支口紅的紀錄；2021年10月20日晚，天貓雙11正式開啟預售。據淘寶直播數據，李佳琦直播間累計交易額高達115億元；2022年天貓618預售首日，李佳琦歷經4個半小時直播間場觀破億，最終以場觀超過1.5億結束。

薇婭 電商

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