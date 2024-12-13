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上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

中國新聞組／北京13日電
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海有位「摩登奶奶」，60歲卻擁有20歲身材，引發網友熱議。近日，她分享自己的健康秘訣，表示從34歲開始，就對自己的身材進行管理，不僅吃自己種的菜，還會一天運動一天休息，最重要的是以「16+8」飲食方式來自我要求。據說有20多歲的小伙追求她。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「摩登奶奶」年輕的時候是中學的體育老師，一直到現在還保持的健康的運動。奉行的飲食「16+8」，便是一天中有8小時能吃有熱量的食物，其餘的16小時便不能吃有熱量食物，最多只能喝水、無糖茶飲、咖啡等0熱量的東西。她也舉例，若是早上10時開始，直到晚上6時共8小時，可吃有熱量的東西，之後便不能再碰觸有熱量的食物。

另外，她也透露從34歲便開始對身材進行管理，不僅種自己要吃的菜，運動則是一天運動一天休息，她也展現自信的表示「愛美一輩子，已經改不掉了，60歲的奶奶，到現在身材還像20多歲」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「一看就有錢有閒的人」、「我20也沒這樣的身材」、「這種人，年輕就舒服，老了也舒服的」、「我又懶又饞，估計以後跟摩登奶奶絕緣了」、「單身久了看老奶奶都覺得眉清目秀」、「吃的乾凈+規律運動，真的可以緊致年輕」。

對此，有網友提問，運動真的能讓人更年輕嗎？

據悉，2024年11月20日，江蘇師範大學的研究人員發表的一項研究顯示，運動可以顯著改善外貌，其中，中年人的改善最為顯著。

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