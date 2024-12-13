小學13元 博士29元…廣東餐廳用學歷標價茶點 挨批歧視

廣東一茶餐廳採用學歷標價，「沙爹金錢肚」價格為「院士」（32元）。(取材自上游新聞)

近日，廣東一名網友在社交平台發帖表示，自己在湛江某茶餐廳用餐時，發現店內菜品價格的標註方式別具一格，使用了「白丁」、「小學」、「初中」、「高中」、「一本」、「碩士」、「博士」、「院士」等12種不同學歷檔次，相應價格也從5元到32元（人民幣，下同）不等。帖子發布後，引發網友關注熱議。

上游新聞報導，有網友在帖子表示：「茶點你用學歷標價是什麽意思？我和院士的區別只是六塊錢。」茶點菜單顯示，不同菜品均有對應學歷，而另外一頁上，則詳細介紹了從「白丁」到「院士」的不同標價，比如「白丁」表示價格是5元，「小學」表示價格是13元，「初中」表示價格是16元，「高中」表示價格是18元，「一本」表示價格是26元，「博士」表示價格是29元，「院士」表示價格是32元。

以「沙爹金錢肚」這道菜品為例，其對應代號和圖片後沒有價格，只寫了一個「院士」，代表這道菜品價格是32元；「威利蝦餃皇」後面寫著「博士」，代表這道菜價格是29元；「百合淮山餃」後面寫著「二本」，代表價格是23元……。

截至11日中午，這條帖子已有將近400條評論，評論區不少網友疑惑，「莫名其妙的定價方式，又不方便又讓人不太舒服」、「開始以為是同一道菜普通人5元院士32元，原來是我想多了」、「只見過標明大小特精的，分這麽多類是什麽鬼」、「學歷和價格怎麽能掛鉤呢」、「感覺像赤裸裸的學歷歧視 」。

但也有網友表示，有餐廳採取了類似的定價方式，「我們這邊的雲南過橋米線店，也是用的進士舉人狀元做定價標準，我覺得沒問題啊」、「茶餐廳一招，讓知識的分量，有了直觀體現」、「為了有趣而已，你們是不是太敏感了」。

搜索發現，這家茶餐廳是廣東省湛江市的「XX林」餐廳，除茶點用學歷標價外，其他菜品均是正常標價。

該餐廳一名工作人員證實，菜單上的不同學歷對應的是不同價錢，「菜單第一頁上面都有價錢標註的，『小學』的那些（菜品）便宜一點，『本科』的貴一點，不是代表的受歡迎程度。我們用這個標價好多年了。」