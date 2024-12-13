浙江一醫院領導視察搭手術電梯 還攔下病患 被罵上熱搜

家屬推患者欲乘坐電梯被攔下。(視頻截圖)

日前，有網友發布視頻爆料稱，浙江大學醫學院附屬第二醫院（濱江院區）因有領導視察，手術專用電梯變成了領導的「便捷」電梯，導致許多病患和家屬等了很久都無法乘坐電梯。

九派新聞報導，發布該視頻的網友在評論區回覆稱，自己前往住院部病房看望家人 ，「看到年輕的小姐姐推著坐輪椅的老爺爺，白頭髮的老奶奶扛著大包等電梯，旁邊三部原本手術專用電梯用來迎賓『醫院的客人』。我只是覺得空著的時候，是不是可以讓這些看著不那麽輕鬆的病人和家屬先乘坐上去，這樣起碼讓我覺得很暖心。」

白頭髮的老奶奶扛著大包等電梯。(視頻截圖)

該院黨政辦一工作人員12日表示，此事正在核實，「手術電梯不能占用的，我們也在核實。」

據該醫院官網介紹，浙江大學醫學院附屬第二醫院（簡稱「浙大二院」）創建於1869年，是中國西醫發源地之一、浙江省西醫發源地、全國首家三級甲等醫院，擁有國家級平台10餘個，連續五年位居三級公立醫院績效考核全國前10，「自然指數」全球最新排名第39。

洪觀新聞評論指出，手術專用電梯作為醫院內的重要設施，其設計和使用初衷是為了確保手術患者和醫療團隊能夠迅速、安全地到達手術室，以應對各種緊急手術需求。然而，在這次視察活動中，領導一行人的到來不僅打破了這一常規，更有甚者竟拒絕有需求的患者或患者家屬乘用，這不僅違反了醫院的規章制度，也易造成相關人員的交叉感染，可能影響手術的正常進行，進而危及患者的生命健康。

評論說，醫院接待領導視察，是常有的事，但應該將對患者的影響降到最低，不要總想著講排場搞特殊。