中國10大網路語沒有「卷」 入選的是他們

在上海擔任導遊的外國網紅「保保熊」和妹妹在中國旅遊，常拍攝影片說「妹妹，City不City啊？」、「好City啊」，這句話也成了流行語。(視頻截圖)

中國國家語言資源監測與研究中心12日發布「2024年度十大網路用語」，其中，官方宣傳用語中常見的「City不City」上榜，年輕人和打工人常用的「班味兒」、「鬆弛感」，和被稱為「國產之光」的「黑神話：悟空」也在列。有評論稱這些用語折射了中國年輕人的生活態度，而「City不City」體現了中文在時代進展中對世界語言重塑。也有網民調 侃：「難道不是『卷』嗎？」。

中新社報導，「2024年度十大網路用語」包括：新質生產力、「黑神話：悟空」、人工智能 +、含金量還在上升、City不City、班味兒、偏偏你最爭氣、濃人淡人、鬆弛感、主理人。

中國國家語言資源監測與研究中心發布上述用語並作了註解：

2024年，中國積極踐行高質量發展理念，持續推進科技創新，加快發展新質生產力。人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，2024年「政府工作報告」提出「開展『人工智能+』行動」，為發展新質生產力提供了重要動能。

這一年，文旅圈也亮點頻出：「黑神話：悟空」的火爆不僅展示了中國原創3A遊戲的研發實力，更展示了中華傳統文化的獨特魅力，讓人不由得讚嘆「偏偏你最爭氣」。

被稱為「國產之光」的遊戲「黑神話：悟空」入選年度十大網路用語。(取材自微博)

隨著中國對外免簽範圍的不斷擴大，外國友人爭相來到中國打卡體驗，看看「City不City」，中國遊(China Travel)的「含金量還在上升」。

在快節奏的現代社會中，無論「濃人淡人」，我們都應當學會自我調整、心態平和，用內心的「鬆弛感」來沖淡緊張疲憊的「班味兒」，成為自己工作和生活的「主理人」。

據報導，「2024年度十大網路用語」是基於國家語言資源監測語料庫中的網路媒體部分，採用智能信息處理技術結合領域專家意見以及相關站點收錄情況的方式獲得。監測語料庫涵蓋了視頻彈幕、網路新聞等多種媒體形式的語言資源，此次發布所分析的語料規模超過80億字符。

「不同流行語榜單的評選各有側重，有的來自對媒體的監測，有的來自多來源的語料收集，有的更加『人本位』。」在上海師範大學教授、漢語言文字學學科博士點負責人宗守雲看來，流行語總體來說是社會生活的折射。