我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擊敗中國丁立人 18歲印度天才棋手成史上最年輕西洋棋王

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

「黑神話：悟空」未獲最大獎 TGA微博遭中國網友出征：野雞獎

中央社／台北13日電
中國首款3A遊戲「黑神話：悟空」在全球掀起話題。圖為一名玩家9月25日在杭州的全球數字貿易博覽會上與「黑神話：悟空」看板合影。(新華社)
中國首款3A遊戲「黑神話：悟空」在全球掀起話題。圖為一名玩家9月25日在杭州的全球數字貿易博覽會上與「黑神話：悟空」看板合影。(新華社)

中國3A遊戲「黑神話：悟空」獲得今年遊戲大獎（TGA）的最佳動作遊戲，包含官媒央視在內的中國媒體齊聲祝賀。然而，隨後年度遊戲頒給「宇宙機器人」，卻令中國網友不滿，湧入官方微博留言批評，有人甚至稱TGA是「野雞獎」。

全球電子遊戲界年度盛事2024遊戲大獎（The Game Awards，TGA）在美東時間12日晚間正式登場，總共頒發30個各式與遊戲有關獎項，範圍橫跨製作、美術設計、音樂、創意等各領域。

中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）耗時逾5年打造的3A（高成本、高品質、高行銷成本）遊戲「黑神話：悟空」在全球熱銷，並在今年TGA入圍了「最佳年度遊戲」、「最佳遊戲指導」、「最佳美術指導」、「最佳動作遊戲」、「玩家之聲」等5項。

當大會宣布由「黑神話：悟空」獲得「最佳動作遊戲」時，中國的各大遊戲社群、社群平台都出現了大量的祝賀聲，中國官媒央視甚至在官方微博轉發相關訊息，祝賀得獎。在央視貼文下方也有不少中國網友留言，有人稱「TGA證明了自己的含金量」，也有人提到「中國遊戲走向了世界了」。

「黑神話：悟空」首席遊戲策畫江柏村上台時以中文致詞表示，「非常榮幸能夠獲得這個獎項，感謝每一位玩家，是你們的支持，讓一個關於勇氣和智慧的東方神話得以在這樣的舞台上綻放光彩」。

「黑神話悟空獲TGA最佳動作遊戲」也一度成了微博熱搜關鍵字並登上了熱搜榜。

然而中國網路上瀰漫的喜悅情緒卻在宣布「最佳年度遊戲」由「宇宙機器人」獲得後變調，不少中國網友在微博、B站等社群批評TGA是一大笑話，並且湧入TGA的官方微博留言洗版，除了謾罵的言論，也有人留言表示「歐美的獎就是不會給中國」，或是「不在意黑神話沒拿，但這個結果就是不能接受」；還有人質疑獎項的公正性，稱TGA是「野雞獎」，「明年別辦了」。

事前許多中國與歐美的遊戲評論都認為，「黑神話：悟空」是今年「最佳年度遊戲」的大熱門，因此最終結果出來後也有不少中國海內外的玩家覺得可惜。

比起謾罵，也有不少中國的留言相當理性，認為「黑神話：悟空」能夠拿到「最佳動作遊戲」已經相當不容易，也證明中國遊戲製作的實力已經趕上世界，未來的發展空間與機會可期；也有人提到，這次入圍「最佳年度遊戲」的作品各有優點，頒給誰都會有遺珠，但是今年能夠有這麼多不同類型與風格的作品，作為玩家相當的幸福。

「黑神話：悟空」在今年的TGA共獲得「最佳動作遊戲」、「玩家之聲」兩項。

微博 入圍

上一則

太輕？李鐵涉賄1.2億判20年 網酸國足終於「進囚」

延伸閱讀

缺席陳妍希父喪禮 陳曉被拍深夜喝到爛醉

缺席陳妍希父喪禮 陳曉被拍深夜喝到爛醉
周海媚周年忌日 墓園成一片花海 工作室發文：在回憶裡相見

周海媚周年忌日 墓園成一片花海 工作室發文：在回憶裡相見
陳曉沒回應岳父過世「先宣傳新戲」 又被拍深夜喝到爛醉

陳曉沒回應岳父過世「先宣傳新戲」 又被拍深夜喝到爛醉
全裸毀容演「懼裂」… 黛咪摩爾入圍金球喊超爽

全裸毀容演「懼裂」… 黛咪摩爾入圍金球喊超爽

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

2024-12-10 10:35

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分