雷軍：公司預留18個月工資現金 網讚：這話含金量上升

小米集團董事長雷軍。(中新社資料照片)

在極越汽車崩盤後，有網友翻出一段小米 創始人雷軍的演講視頻，內容提到雷軍因為走過公司發不出工資的困境，之後一定在公司帳上留一筆現金，確保能發出18個月的工資。這段視頻被網民集體點讚，有網友表示，雷軍這段話的含金量還在上升。

快科技報導，近日極越汽車裁員 成了業界關注焦點，極越CEO夏一平被大量員工圍住，有員工對著夏一平大喊：「把你的存款拿出來給員工交社保。」

夏一平在與員工溝通時承認公司目前遇到困難，需要立即調整，進入創業的2.0階段，管理層將全力以赴，與全體員工共渡難關。

他表示，公司要做好4個方面的事情，包括堅持核心技術的長期投入；加強銷售和服務能力建設以應對激烈的市場競爭；合併職能重覆的部門與崗位，變革低效的內部工作流程；削減短期內無法提升財務表現的項目。

極越事件爆發後，有網友翻出了之前雷軍年度演講時的視頻，當時雷軍表示，「有一次公司發不出工資，我焦慮了很多個晚上都睡不著覺，以至於後來我一定要在公司的帳上留一筆現金，就是天塌了都不許動，就是要確保能發18個月的工資。」

比照今日極越汽車的現況，雷軍這番話令網友讚服，認為是好的公司領導人該有的遠見。

證券 時報報導，雷軍遭遇的這次困境是在30多年前，當時26歲的雷軍擔任北京金山軟件的總經理，面對Windows和Office進入中國市場的挑戰，金山發布的辦公軟件「盤古」銷量慘淡。每到發工資的那天，都是他最難熬的時候，「最慘的時候，帳上只有十幾萬」。

此次也促成雷軍會在公司的帳上留一筆現金，確保能發出員工工資。小米最新財報也顯示，截至2024年9月30日，小米公司的現金儲備為人民幣1516億元，同比增長18.7%。