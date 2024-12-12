中國年輕人瘋「虹膜寫真」拍1張要上百…但有隱憂

虹膜寫真拍攝。（取材自齊魯晚報）

虹膜寫真，你聽過嗎？「虹膜寫真」，也叫「瞳孔攝影」，已在中國市場上悄然興起。這種新形態的寫真生意因為「花兒與少年」節目流行起來，它將鏡頭聚焦在人類眼睛中最為神祕的虹膜區域。用微距鏡頭捕捉人眼虹膜的紋理細節，再對照片進行特效處理，可以保留虹膜的原色，也可以做藝術化處理。

齊魯壹點報導，「花兒與少年」節目裡，寧靜和趙昭儀在法國街頭偶遇一家瞳孔攝影店，即使經費有限還是被誘惑消費，拍攝後喜獲攝影小哥對中國人琥珀色眼睛的誇讚： 「你倆的眼睛很不一樣，像塵土裡的鑽石。」

攝影師用微距鏡頭捕捉瞳孔周圍虹膜的紋理，經過後期調色，虹膜看起來有的像沙漠、有的如星河。攝影師還可以發揮想像力，把虹膜抽象成火山口、風暴眼、色彩繽紛的小行星、神秘莫測的漩渦，再起一個文藝中透著中二的QQ簽名。

此外，虹膜寫真店還提供把兩個人的虹膜合成到一張照片上的服務。兩個瞳孔「交疊」、「碰撞」，或拼成個莫比烏斯環，標語一定要是「愛人的眼睛是第八大洋」、「我看到滿天繁星和你的眼睛」，讓情侶們心馳神往。

此外，顧客可以根據自己需求，將虹膜寫真打印出來用相框裝裱，也可以製作成吊墜、手鏈等。這一極具個性化的新事物，正受到年輕人的追捧。

虹膜寫真，也叫瞳孔攝影，已在中國市場上悄然興起。圖為虹膜寫真拍攝。（取材自齊魯晚報）

據報導，向北是成都一家虹膜寫真店店長。去年6月，他在奧地利旅遊時花了50歐元拍攝了屬於自己的虹膜寫真，隨後他組建了團隊前往歐洲學習，開始在成都夜市擺攤做虹膜寫真。起初將價格定在了20元人民幣（約2.75美元），但很快發現忙不過來了，後來就把價格定在單人100、雙人200左右。如今在成都已開設有多家分店。一年多時間，向北已經為上萬人拍過虹膜寫真。

來拍虹膜寫真的都是哪些人？多家虹膜寫真店相關負責人說，絕大多數是00後和大學生，情侶居多，也有母女結伴而行，帶寵物 來拍的，還有異瞳群體。最讓向北感動的一次，是一個年輕人收到第一個月工資後帶父母來拍攝。他說，這是送給他們結婚紀念日的禮物。

虹膜寫真拍攝需要微距攝影加閃光燈或打光，會不會傷眼睛？浙中醫大二院眼科主任俞萍萍表示，虹膜寫真的原理是將虹膜的局部放大呈現細微結構，在醫學上已廣泛應用，一般不會對人眼造成傷害。但由於拍攝瞬間往往需要強光照射，還是有可能對視網膜造成光損害。建議「在拍攝時眼睛盡可能避開強光，不要注視光源，也不建議經常拍攝。」

由於虹膜在胎兒發育階段形成後，將在整個生命過程中保持不變。眼睛的虹膜特徵可以作為每個人的識別對象。有網友發出疑問，虹膜寫真會不會暴露生物隱私？

杭州電子科技大學網絡安全學院教授徐明表示，虹膜和人的指紋一樣，其紋理特徵包含著很多獨一無二的個人信息。不排除有別有用心的不法分子可能利用虹膜的寫真照片，結合相關技術手段對虹膜生物認證系統進行破解。「對於拍攝的虹膜寫真，盡可能不要在公共場合展示。」

虹膜寫真，也叫瞳孔攝影，已在中國市場上悄然興起。圖為虹膜寫真拍攝機器。（取材自大皖新聞）

上海博和漢商（杭州）律師事務所創始合夥人、名譽主任律師邵斌表示，虹膜寫真照片如果單純作為藝術品，並在消費者本人同意情況下拍攝，不涉及侵犯隱私。但商家若利用拍攝底片獲取不法利益，則涉嫌侵犯公民個人信息。建議商家和消費者應在拍攝前簽訂合同。

在一些社交平台上，目前也出現不少虹膜寫真館的推廣和加盟，加盟費從數千元到上萬元不等。一位加盟商小陳表示，自己加盟費用是19800元。「虹膜寫真在國外已經很成熟了，相比一般的攝影寫真館，更加輕量化，也不需要布景、布光，人工成本也非常少。」在小陳看來，虹膜寫真是一片藍海。

但也有網友表示，虹膜寫真的門檻很低，加盟有點像在「割韭菜」。