真的拔不下來… 中國年輕人流行把蘋果手表「黏」高鐵車窗

網友分享手表「黏」在高鐵車窗上。（取材自微博）

近日有中國網友在乘坐高鐵時，將自己的蘋果手表放在高鐵玻璃窗上，結果無論用力拉扯表帶還是拔表盤，都沒辦法把手表「扒拉」下來。不少網友不信邪，紛紛開始實驗，甚至為了取下手表硬生生地把手表屏幕扯開，結果是在網上又形成了年輕人間紛紛效法的一波熱潮。對此，有學者說，他更傾向於認為，這是負壓這一經典物理現象的作用。

據潮新聞報導，最近的社交網路上，「手表吸在高鐵玻璃窗上，取不下來了？」這個話題火了。有網友分享將自己的蘋果手表放在高鐵玻璃窗上，結果手表就被「吸」在車窗上了，怎麼也拔不下來。

帖文經分享後引來大批網友仿效。不少網友紛紛開始實驗，有的發現「怎麼能黏得這麼牢固」，甚至為了取下手表硬生生地把手表屏幕扯開。有的則在反覆嘗試後發現，手表並沒有貼上玻璃窗，猜測這和手表屏幕是否貼膜有關。還有網友用手表貼手機屏幕、蛋糕店的玻璃櫥窗，發現有的也能吸住。

網友分享手表「黏」在高鐵車窗上。（取材自微博）

於是，手表貼玻璃成了繼冬天舔鐵欄杆，「生吞」電燈泡後，新一代的「專治好奇心」指南。

有網友認為，手表會吸在玻璃上是「光膠現象」作祟，也就是當物體表面的光滑程度超過一定限度時，越光滑，分子間的距離愈小，分子之間由於電磁作用相互吸引的吸引力就愈大。

浙江大學物理學院教授譚明秋表示，他更傾向於認為，這是負壓這一經典物理現象的作用。兩個非常光滑的接觸面，或一個平整光滑和一個柔軟的接觸面之間，容易形成負壓區域，「負壓的意思就是兩個接觸面之間形成一個真空區域，大氣壓力使得分離變得困難」。貼了水凝膜之後的手表表面更加光滑，表面有水分子，或是冬天，更容易和玻璃表面形成負壓。

網友分享手表「黏」在高鐵車窗上。（取材自小紅書）

他表示，常見的浴室掛鉤也運用了負壓原理。「將空腔氣體擠出後，如果邊緣氣密性較好，就可以緊緊吸附在光滑的浴室壁上」。

要是手表已經「不幸」貼住，怎樣才能在不傷害手表前提下取下來呢？譚明秋表示，從物理學的角度講，有改變溫度和改變壓強兩種辦法。「可以用吹風機熱風對著接觸面慢慢地吹，一方面有利於空腔內的水汽揮發，另一方面，溫度也能使負壓區域的壓力減小」。

他提醒，直接扯很有可能損傷手表，可以試試垂直於接觸面，用橫向力去推一推，將兩個接觸面分開。

對此，蘋果官方客服表示，蘋果手表表盤不具備吸附力的，能貼在光滑玻璃上要考慮是否是手表貼膜的原因。