遼寧地標美食 大連上榜最多 瀋陽「大興狗肉」被刪

大興狗肉公示後被剔除，未能列入地標美食。(取材自小紅書)

據微信 公眾號「遼寧日報」消息，遼寧省商務廳10日面向全省商務系統印發「關於2024『美市美食』遼寧地標美食評定結果的通知」，正式公布2024「美市美食」遼寧地標美食名單，此舉旨在進一步提升遼寧美食知名度、美譽度，打造遼寧地域美食品牌。其中以大連27道美食上榜最多，瀋陽「大興狗肉」則被刪除。

澎湃新聞報導，經各市商務局初評推薦、專家組評審、遼寧省商務廳網站公示、遼寧省商務廳黨組審議等步驟，遼寧最終評審認定出蔥燒遼參等196個「美市美食」遼寧地標美食。

其中，遼寧名菜共計16個，分別是蔥燒遼參（瀋陽）、㸆大蝦、鍋包肉、焦溜肉段、雪綿豆沙（瀋陽、遼陽）、小雞燉蘑菇、酸菜鍋（錦州、營口、遼陽、葫蘆島）、拔絲地瓜、軟炸里脊、紅燜肘子、㸆燒黃魚、砂鍋獨圓、蘭花賽熊掌、紅燒鹿筋、扒三白、櫻桃肉（大連）。

地方層面，大連共有27道美食上榜，分別是大連海膽餃子 、大連雜拌魚、大連海味全家福、大連蹄筋燒海參、大連海膽豆腐等。

丹東25道美食入選，分別是丹東醬蟹、丹東朝鮮族打糕、丹東朝鮮族米腸、丹東朝鮮族拌飯、丹東朝鮮族辣白菜、丹東朝鮮族冷麵等。

瀋陽18道美食上榜，分別為瀋陽餃子、瀋陽烤串、瀋陽雞架、瀋陽抻麵、新民血腸、西塔大冷麵、蘇家屯區朝鮮族風味肉醬冷麵、大東非遺四絕菜等。

據報導，原本進入公示階段的共計197個地標美食。相較而言，瀋陽的「大興狗肉」在公示後被剔除。

另外，在遼寧省商務廳公布的2024「美市美食」遼寧地標美食名單中，鐵嶺（7個）、鞍山（8個）、阜新（8個）、錦州（9個）、撫順（9個）、葫蘆島（9個）等地入選的美食相對較少。