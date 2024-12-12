四川涼山懸崖村成文旅熱點 「天梯」獲金氏紀錄認證

懸崖村變身紅色文旅新地標，「天梯」獲金氏世界紀錄認證。(取材自四川在線)

一場主題為「精神生長地 理想飛翔谷」的懸崖村天空之谷「勇敢者行動」天梯攀爬活動10日舉行，來自全國的戶外運動愛好者和遊客齊聚四川省涼山州昭覺縣懸崖村，攀登世界海拔落差最大的鋼梯，見證懸崖村鋼梯被授予「海拔跨度最大的鋼梯」金氏(吉尼斯)世界紀錄認證儀式。

羊城晚報報導，「勇敢者行動」天梯攀爬活動為單向（向上）攀登挑戰，全長1.5公里（含925米鋼梯、前後路段各300米土路），最大落差接近90度垂直。活動重視體驗感而非競技性，不分排名，以順利完賽打卡為完成標誌，參與即是超越，完賽即是勝利。

懸崖村變身紅色文旅新地標，「天梯」獲金氏世界紀錄認證。(取材自羊城晚報)

懸崖村原名阿土列爾村，從2021年2月14日起，更名為懸崖村，位於四川省涼山彜族自治州昭覺縣古里鎮，距昭覺縣城72公里，處於美姑河大峽谷斷坎巖肩斜台地。因為過去進出村寨需要攀爬海拔落差800米的懸崖和218級的藤梯，所以被外界稱為「懸崖村」。

「勇敢者行動」天梯攀爬活動，正是過去懸崖村村民進村的部分路線。懸崖村鋼梯不僅是一條進山出山的通道，更是脫貧攻堅精神的真實寫照。

「攀懸崖鋼梯，長中國精神。挑戰鋼梯垂直攀登，不僅是一次運動之旅，也是一次精神之旅。」活動主辦方涼山文旅集團有關負責人說。