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長沙國際汽車博覽會閉幕 6天成交破50億元

中國新聞組／北京12日電
第20屆中國（長沙）國際汽車博覽會日前舉行，吸引80多個汽車品牌超千輛展車參展。（新華社）
第20屆中國（長沙）國際汽車博覽會日前舉行，吸引80多個汽車品牌超千輛展車參展。（新華社）

為期6天的第20屆中國（長沙）國際汽車博覽會（長沙國際車展）9日閉幕，現場成交量2萬1810台，現場成交額達50.29億元人民幣（約6.9億美元）。

中新社報導，這是組委會10日最新公布的數據。本次車展，新能源汽車參展車輛超60%，新能源汽車品牌所在的場館人氣和銷量持續火爆。組委會一位負責人說，各大參展品牌的接待室人氣爆滿，臨近閉館，仍有不少客戶在和銷售顧問洽談。

「很多客戶坐高鐵來看車展。上個周末，我們配備了超100位接待人員，還是人手不足。」理想汽車長沙市府中心店總經理潘洋表示。上汽大眾中南營銷大區湘1區營銷總監李雙明說，今年長沙國際車展期間，上汽大眾銷量850台，同比增長23%。　

長沙國際車展用數據坐實了大陸「最會賣車的車展」「中部車市風向標」兩項桂冠，見證了大陸車市的高速發展。20年來，長沙國際車展累計銷售整車近24萬台，成交金額近618億元。

業內人士表示，今年長沙國際車展呈現新能源趨勢也是整個汽車市場電動化、智慧化發展浪潮的直觀體現。

目前湖南新能源汽車產業已匯聚242家新能源汽車企業，眾多零部件供應商和相關配套企業逐漸聚集，構建起完整產業鏈。圍繞助推本土汽車產業發展使命，今年長沙國際車展還舉辦長沙市新能源汽車（含燃油車）產業鏈大會。

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