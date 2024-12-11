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代煮泡麵掀戰…食堂3.5元被超市10元擠走 濟大生投訴

中國新聞組／北京11日電
六食堂泡麵檔口已停業。(取材自九派新聞)
六食堂泡麵檔口已停業。(取材自九派新聞)

濟南大學舜耕校區近日發生「泡麵價格戰」，食堂代煮泡麵賣3.5元（人民幣，約0.48美元），超市煮泡麵賣10元（約1.37美元）。有價格劣勢的超市要求食堂漲價被拒後，食堂泡麵大叔突然因為「個人因素」離職，此事引發學生不滿向校方投訴。網友酸學生不懂得「促進內循環、顧全大局」，但「10元擠走3.5元」也讓不少網友感嘆，真是劣幣驅逐良幣。

九派新聞報導，網友發帖稱，學校六食堂一檔口的煮方便麵賣3.5元，自帶麵則收5毛加工費。超市也新增此業務，但售價10元，不僅如此，超市老闆還要求食堂的泡麵漲價，被拒絕後，將食堂泡麵檔口的老闆排擠出了學校。

報導指出，該校一名學生證實確有此事，整個學校都在議論，六食堂泡麵檔口由一名大叔經營多年，價格公道，和學生關係很好，店裡煮方便麵賣3.5元，自帶麵收五毛錢加工費，加蛋腸另外收費。超市是直接賣煮方便麵，10元一碗。

他表示，聽說超市老闆在商家群裡要求六食堂的大叔漲價，大叔不同意，「我們知道這件事的當晚，大叔就走了。超市賣得貴我們不買就是了，但是給叔擠走了我們接受不了。」

報導稱，另一名同學表示，超市是新來了一個負責人，不僅讓六食堂泡麵大叔漲價，還讓七食堂外面賣泡麵的超市也漲價，都被拒絕了。

該校綜合管理處一工作人員表示，此事正在調查處理中。

網友紛紛在評論區留言，「學校說大叔因個人原因離職，不覺得可笑嗎」、「同樣的泡麵賣10元價格的把賣3.5元的擠走了？令人想不通」、「劣幣驅逐良幣」，也有網友表示，「以前我們學校發生這種事都是給超市砸了，現在真是文明多了」、「學生聯合起來抵制啊」，不過也有人說，「22年前在河北上大學時，自帶方便麵加工費就是5毛，現在這個價確實良心啊」。

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