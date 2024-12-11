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上班3小時…中國19歲男炫耀「靠舅舅」當上央企幹部

中國新聞組／綜合報導
19歲男子在網上稱自己被幹部舅舅安排到水電九局上班，遭到水電九局闢謠。圖為水電九局的員工。(取材自微博)
19歲男子在網上稱自己被幹部舅舅安排到水電九局上班，遭到水電九局闢謠。圖為水電九局的員工。(取材自微博)

19歲靠關係就能進編制當辦公室副主任？一段微信群聊截圖引起網民關注。男子稱自己因為幹部舅舅的安排進入貴陽央企，「睡到自然醒、工薪6到8千(人民幣)」。不少網民批評太假了，但在找工作難的大環境下，對於編制的嚮往還是引起討論，甚至有網民打趣說「舅舅還缺侄子嗎」。水電九局隨後也闢謠不屬實，並報案追究。

大河報報導，10日有網友發帖，貴州貴陽一名男子在微信群聊中稱「19歲被身為處級幹部的舅舅安排當辦公室副主任」，此事引發關注。

網傳的幾張群聊截圖顯示，該男子在聊天時，透露自己被身為處級幹部的舅舅安排進貴陽水電九局，擔任辦公室副主任兼安全管理員，並表示自己才19歲，但享受的待遇是和編制人員一樣的，表示23歲就能正式入編。

該男子稱「睡到自然醒，起來上3個小時班，刷會兒抖音，6點準時下班」，並表示自己工資在6000元到8000元人民幣之間。

對於網路的截圖，對於網路的截圖，水電九局官方微博聲明，不屬實，已報案。水電九局人力資源部一名工作人員表示，不存在編制，員工簽的都是勞動合同，「而且辦公室跟安全都是分開的，不可能存在兩邊兼（任）的情況。」另一工作人員回應稱，經了解沒有這樣的員工，進一步核實後會進行聲明，「我們每天工作都非常忙碌」。

網友留言：「感覺是編的，哪有副主任兼安全管理員的」、「太假了，還19歲辦公室副主任，相信這的絕對沒在單位辦公室待過」。但也有人認為無風不起浪。

19歲男子自稱在編制內上班，也自曝有幹部舅舅的安排。(取材自微博)
19歲男子自稱在編制內上班，也自曝有幹部舅舅的安排。(取材自微博)

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