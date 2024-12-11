醫師徐滬濟、嫦六副總設計師李春來 入選自然10大人物

「自然」雜誌10日發布2024年十大科學人物，中國人民解放軍海軍軍醫大學的內科醫生徐滬濟和嫦娥六號任務副總設計師李春來(圖)入選。 (取材自「自然」雜誌)

「自然」雜誌10日發布2024年十大科學人物，今年有兩位中國科學家入選。一位是中國人民解放軍海軍軍醫大學的內科醫師徐滬濟，他利用供體來源的基因編輯T細胞，成功治療了毀滅性的自身免疫性疾病。這一基於T細胞的療法，在癌症治療中取得成功，並為前沿的CAR-T治療細胞的批量生產帶來了希望。另一位入選的則是嫦娥六號任務副總設計師、中國科學院國家天文台研究員李春來，他是首位親手接觸嫦娥六號今年返回地球的月球土壤樣本的科學家。

科技日報報導，「自然」特寫部編輯布蘭登·馬赫表示，「今年的十大科學人物對科學界和全世界產生了不容忽視的影響。」

另有多位科學家因其科學研究成果入選：德國 國家計量研究院PTB的物理學家埃克哈德·佩克（Ekkehard Peik），他記錄了一個調至原子核頻率的時鐘的首次走時，該時鐘的精度有望超過現有原子鐘。谷歌旗下「深度思維」公司的研究員雷米·林（Rémi Lam），他將人工智能（AI）工具用於預測天氣，該技術能比傳統模型提供更快更準確的預測。美國芝加哥大學的天文學家溫迪·弗里德曼（Wendy Freedman），她的研究結果可能幫助人們解答了關於宇宙膨脹速度的一個長期存在的問題。

今年還有兩位入選人物在全球重要問題上作出關鍵貢獻：來自剛果（金）國家生物醫學研究所的流行病學家普拉西德·姆巴拉（Placide Mbala），在該國拉響了致命猴痘 疫情的警報，準確預測了猴痘病毒的傳播範圍會擴大；德國柏林自由大學東歐研究所的研究員安娜·阿巴爾基娜（Anna Abalkina），力圖根除和曝光科學出版領域的造假事件。