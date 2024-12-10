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「搪瓷盆草莓蛋糕」在中熱銷 搪瓷盆漲價、1年庫存賣光

中國新聞組／北京10日電
搪瓷盆草莓蛋糕熱銷，帶動搪瓷盆缺貨大漲。（取材自微博）
搪瓷盆草莓蛋糕熱銷，帶動搪瓷盆缺貨大漲。（取材自微博）

冬天是中國草莓盛產的季節，而今年享用草莓蛋糕還多了一個新流行：用搪瓷盆盛裝草莓蛋糕，許多民眾在網路上分享吃到今年冬天第一盆用搪瓷盆裝的草莓蛋糕，有些店家甚至因為熱銷而來不添購搪瓷盆，只能用其他容器盛裝。山東臨沂一家搪瓷制品工廠表示，一天就能賣出20萬個搪瓷盆。

北京青年報報導，搪瓷盆是許多80後、90後的童年回憶，那年代多用來裝豬油。如今，搪瓷盆又重新成為潮流，有網民表示，吃完蛋糕還可以用盆裝油、泡麵、拌餡兒。還有網友表示，早就想要這個搪瓷盆，上網一搜發現挺貴的。目前，5寸的搪瓷盆售價已經從一個月前的4元漲到十幾元。

搪瓷盆草莓蛋糕突然在全網火了起來。（取材自微博）
搪瓷盆草莓蛋糕突然在全網火了起來。（取材自微博）

報指稱，搪瓷盆草莓蛋糕大約從一個月前開始走紅。河南許昌長葛市一家蛋糕店店主表示，她11月初在網路上看到西安一家網紅蛋糕店推出搪瓷盆草莓蛋糕，她馬上跟進，「當時5寸的搪瓷盆當時單價是4元，我們囤了2500套。目前我們大約賣了三周，已經用掉了2000套。」

搪瓷盆被帶火後，一盆難求。一家賣搪瓷盆的網店客服稱，直徑14、16、18厘米的搪瓷盆店裡都賣斷貨了。山東臨沂一家搪瓷制品工廠則表示，廠裡一年積累的20萬個搪瓷盆一天就能賣完，目前廠裡每天四五條生產線全開，每天生產兩三萬個搪瓷盆也都能賣完。一些蛋糕店買不到搪瓷盆，用起了砂鍋、辛拉面小鍋裝草莓蛋糕。

而搪瓷盆草莓蛋糕的價格也水漲船高，目前5、6寸的草莓蛋糕售價從60多元到200多元人民幣不等（約8到28美元不等），也有店家推出搪瓷杯裝的草莓蛋糕，一杯售價2、30元人民幣。

浙江財經大學經濟學院數字經濟系主任汪曉輝表示，網紅蛋糕拉動搪瓷盆的銷量，是一個正常的現象，但帶來的持續影響也會非常短暫。

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