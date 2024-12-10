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美國男子赴武當山習武14年 金髮變黑髮…染的？本人否認

中國新聞組╱北京10日電
美國男子傑克14年前(左)到武當山習武還是金髮，習武後變成黑髮(右)，本人回應跟食物、生活環境有關 。(視頻截圖)
美國男子傑克14年前(左)到武當山習武還是金髮，習武後變成黑髮(右)，本人回應跟食物、生活環境有關 。(視頻截圖)

14年前，20歲的美國男子傑克來到中國武當山習武；14年後，他已習慣中國的生活，成為三丰派第16代傳人，一頭金髮也逐漸變成了黑髮，在網路上引起廣泛討論。外界以為他染髮，傑克卻說是自然變化，認為髮色變黑可能與食物、生活環境有關。

海報新聞報導，傑克從小就懷有「功夫夢」，特別鍾情於中國功夫電影，對於帥氣的過招場景和精采動作十分嚮往，長大後就隻身前往中國尋找功夫的「根」。

海報新聞採訪到當事人「武當傑克」，他說自己來到武當山武館後，每天從早到晚練習，循序漸進挑戰艱苦的訓練和語言的障礙；四年後，武術門派宣布結課，他不光順利畢業，還作為優秀學生，獲得成為教練的資格。據不完全統計，傑克招收的「洋弟子」已超過六、七百名。

談及自己的頭髮從金髮變黑髮，傑克表示，可能是生活環境、吃東西的原因。對於傑克的髮色變了，有網友笑說，「變黑沒事，禿了就不太好。」但也有網友表示質疑，「應該是自己染的，炒作一番成網紅」、「有志者事竟成」、「你到武當山當10幾年的工程師？」

據了解，「武當傑克」不只將拳、劍、棍等舞得威武生風，更學會人生三見：見天地，見眾生，見自己。他希望成為中西文化橋梁，通過自己的努力，讓更多人領略中國武術之美，並感受到古老文明的魅力和智慧，他目前帶著10歲女兒一起學習中國文化。

另據中新網報導，11月底，傑克在浙江烏鎮互聯網大會交流論壇上向觀衆分享了自己的平台，他希望能夠將武當山的武術、哲學和音樂藝術傳播到全世界，讓更多人受益。

他強調，學習是一個持續終生的過程，而互聯網為他提供了不斷學習和進步的機會。透過網上發布內容，他不僅傳授了武術技巧，還分享了自己的哲學思考和音樂感悟，形成了一個良性循環。

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