馬雲頻現身、3分鐘演講刷屏 顯示「仍扮阿里要角」

久未公開露面的阿里巴巴創始人馬雲8日現身支付寶與螞蟻集團20周年活動現場。（取材自微博）

久未公開露面的阿里巴巴創始人馬雲 再次現身。支付寶和螞蟻集團20歲生日之際，馬雲8日現身杭州螞蟻園區，一段三分半鐘的演講刷屏。不久前，社交平台上不少網友曬出了在杭州阿里園區偶遇馬雲的照片，引發廣泛關注。馬雲頻頻露面，釋放了什麽信號？

「金融界」報導，在最近的這場露面中，馬雲表示，未來的20年，AI 時代所帶來的巨大的變革會超出所有人的想象，因為AI會是一個更加偉大的時代，AI會改變一切，但這並不代表AI會決定一切。

馬雲表示，感謝過去這些年的經歷和考驗。相信也感謝所有這些年，相信螞蟻、熱愛螞蟻、幫助螞蟻、支撐螞蟻的所有的朋友們。最後，馬雲感慨，打開了新篇章的螞蟻，一群有情有義的年輕人，共同活在一個變革的時代，一定會創造出更多、更新的奇蹟。

報導指出，馬雲現身釋放什麽信號？自2023年以來，馬雲的公開露面及發聲，與阿里巴巴的發展變化緊密相連。2023年3月，馬雲現身杭州後，阿里巴巴宣布了「1+6+N」的組織架構調整。同年5月，馬雲召開內部會議，強調回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。11月，馬雲在內網發言，談及阿里巴巴的變革與挑戰，並買入阿里巴巴股票。2024年4月，阿里巴巴重組一周年之際，馬雲在內網發帖肯定新管理層的變革。9月，阿里巴巴成立25周年當日，馬雲在內網發帖，同時阿里巴巴被納入港股通。此次馬雲現身，阿里巴巴剛剛宣布成立阿里電商 事業群，整合國內外電商業務。

據報導，馬雲的每一次現身或發聲，都伴隨著阿里巴巴的重要戰略調整或業務變革。這顯示出，儘管馬雲已不再擔任阿里巴巴的具體職務，但他對公司的影響力依然存在。從組織架構調整到業務方向的確定，馬雲的意見和判斷似乎仍然在阿里巴巴的發展中扮演著重要的角色。