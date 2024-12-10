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溫州特警、球型機器人一起巡邏 網讚：安全感滿滿

中國新聞組／北京10日電
台球型機器人是溫州鹿城特巡警大隊的新成員。（取材自潮新聞／鹿城公安供圖）
台球型機器人是溫州鹿城特巡警大隊的新成員。（取材自潮新聞／鹿城公安供圖）

這兩天，一段酷炫的視頻刷爆了很多溫州人的朋友圈：人來人往的浙江溫州五馬街上，一台球型機器人跟著特警一起巡邏。有網友留言說：太酷炫了，瞬間滿滿安全感。

來源：YouTube

潮新聞報導，這台球型機器人是溫州鹿城特巡警大隊的新成員，回頭率特別高。

這是一款具有對抗性、能應對近距離危險的警用器械，可以根據實戰需求，在左右兩邊加掛警用器械，比如網捕槍、催淚噴射器、煙霧彈等，以及高音喇叭、聲波驅散等器具。

據鹿城公安特巡警大隊副大隊長黃蘇鋒介紹，球形機器人是鹿城公安和浙江大學控制科學與工程學院關於無人機具在公安應用的一次探索，是一個「靈活的胖子」，「它能跟蹤能格鬥能抓捕，水陸兩棲而且察打一體，有125公斤重，最快速度35公里每小時。」

浙江大學控制科學與工程學院副教授王酉說，學院關於球形機器人的研究是從2017年開始的，「我們最開始的研究方向主要是應用在民用安防領域，從今年開始和溫州鹿城公安合作，沒想到有這麽大的反響。」

黃蘇鋒表示，球形機器人還在測試階段，後期會根據公安實戰需求，不斷優化升級警用設備。

據報導，球形機器人的投用，也是鹿城公安「快反衛城」警務體系的智慧化提升。

從2020年開始，溫州鹿城公安建設「快反衛城」警務體系，鹿城特巡警大隊組建覆蓋核心城區的「獵鷹」快反機動隊。

這支隊伍全天24小時在路面巡邏，接到報警後最快三分鐘內即可到達，給派出所應急處置提供強力支撐，大大提升了重大警情的處置效率。

台球型機器人是溫州鹿城特巡警大隊的新成員。（取材自潮新聞／鹿城公安供圖）
台球型機器人是溫州鹿城特巡警大隊的新成員。（取材自潮新聞／鹿城公安供圖）

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