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中第一代登山家、91歲貢布去世 64年前創下人類史奇蹟

中國新聞組／北京9日電
87歲的貢布在2020年10月1日慶祝中國西藏登山隊成立60周年活動上致辭。（新華社資料圖）
87歲的貢布在2020年10月1日慶祝中國西藏登山隊成立60周年活動上致辭。（新華社資料圖）

64年前首次從北坡登頂珠穆朗瑪峰創人類歷史，也是中國首次征服珠峰的登山三大英雄之一的貢布，5日在四川成都逝世，享年91歲；國家體育總局登山運動管理中心、中國登山協會唁電中寫道，貢布是中國第一代登山運動員、著名登山家，曾獲體育運動榮譽獎章和破全國紀錄獎章，被評為國家級運動健將。

影音來源：YouTube

封面新聞報導，眾多登山界圈內人士紛紛前去弔唁。四川省登山戶外協會會長劉建表示，中國登山協會主席李致新等多位圈內人士，8日到成都弔唁老人，同時帶來了中國登山協會唁電，9日舉行貢布告別儀式。

回到64年前，中國正處困難時期，貢布用自己的行動捍衛了國家的不畏艱難勇敢拚搏的精神。

唁電提到，1960年5月，為捍衛國家領土主權和民族尊嚴，貢布與隊友們將五星紅旗穩穩地插上珠穆朗瑪峰，完成了人類歷史上首次從北坡登頂珠峰的壯舉。「這次攀登，是在新中國面臨嚴重經濟困難和嚴峻外交形勢下一次特殊的國家任務，彰顯了登山隊員『無高不可攀，無堅不可摧』的英雄品質」。

貢布於1933年出生在西藏聶拉木，歷任中國登山隊集訓隊副隊長，西藏登山隊副隊長，並擔任西藏體委副書記、副主任、巡視員，西藏體育運動委員會副主任等職。

珠穆朗瑪峰是世界最高峰。1953年5月29日11時30分，新西蘭人埃德蒙·希拉里和尼泊爾人丹增·諾爾蓋，成為首次被紀錄的珠峰征服者。1960年5月25日，中國登山運動員王富洲、貢布、屈銀華三人從北坡登上珠峰，把五星紅旗插上了峰頂，是人類首次從珠峰北坡攀登成功的一次遠征，更是中國人首次登頂珠穆朗瑪峰。

1960年5月25日凌晨4點20分，中國登山隊隊員成功登上珠穆朗瑪峰，右起為王富...
1960年5月25日凌晨4點20分，中國登山隊隊員成功登上珠穆朗瑪峰，右起為王富洲、貢布（藏族）和屈銀華。（取材自澎湃新聞／國家能源之聲供圖）

據悉，珠穆朗瑪峰主要登山路線有兩條，分別是尼泊爾的東南山脊和西藏的北山脊，大多數登山者都選擇東南山脊的路線，這也是希拉里和諾爾蓋成功登頂路線；而東北側山脊也被稱為珠峰的北坡，路線較短，但天氣條件可能更惡劣，營地位於更高海拔，也無法使用直升機救援，更具挑戰性。

英國登山者嘗試從北坡「征服」珠峰七次失敗後，稱想從北坡攀登這座「連鳥也無法飛過」的山峰，幾乎「不可能」。而這條「不可攀援」的路線，1960年見證了包括貢布在內的三名中國壯士的登頂。

1960年，中國登山隊離開「大本營」駐地，向珠穆朗瑪峰挺進。（新華社）
1960年，中國登山隊離開「大本營」駐地，向珠穆朗瑪峰挺進。（新華社）
在北京時間1960年5月25日清晨四點二十分，屈銀華、王富洲、貢布三名隊員成功登...
在北京時間1960年5月25日清晨四點二十分，屈銀華、王富洲、貢布三名隊員成功登頂，完成了人類首次從北坡登頂世界最高峰的壯舉。（央視）

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