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中作家發羽絨服濟貧 拿著蘋果手機的民眾「薅羊毛」

中國新聞組／北京9日電
現場有多人穿著厚羽絨服去排隊。（視頻截圖）
現場有多人穿著厚羽絨服去排隊。（視頻截圖）

山東衛視前主持人、作家「大冰」（本名焉冰）日前在大冰的小屋濟南店，免費發放200件羽絨服，贈與對象是買不起羽絨服的學生以及沒有厚衣服過冬的困難人員，由於現場人太多、秩序混亂，活動被叫停；最令人氣憤的莫過於，有手持蘋果手機、穿厚羽絨服者，竟也去排隊，導致真正需要的人可能領不到羽絨服。

影音來源：YouTube

上游新聞報導，事後「大冰」在與小屋濟南店店長直播連線時，店長透露，當天上午門口已聚集了三、四百人，現場排隊混亂，還出現了惡意插隊情況；插隊人群中，部分人拿著好手機，明顯不符合發放條件。「我們現場有解釋，說盡量把羽絨服留給需要的人群；但是人家急了，說我排了三四個小時、五六個小時了…。」

據報導，大冰回應稱：「叫停是對的，給你們添麻煩了。這件事從開始就沒打算每個領到的是真正需要的人，100件裡面有30件被真正需要的人領到就行了。」「我們不是搞慈善，你們也沒有能力去做審核驗證工作。」

「大冰」在直播中回應濟南免費發放羽絨服被叫停原因。（視頻截圖）
「大冰」在直播中回應濟南免費發放羽絨服被叫停原因。（視頻截圖）

報導稱，店長表示，下午人群散去後，還是陸續發放了十多件羽絨服給真正有需要的人，但大冰表示，剩下的180多件羽絨服會找當地網紅幫忙，直接送到有需要的人手裡。 

大冰在直播中還提到有「薅羊毛」的人，到現場排隊領羽絨服的情況。

就外界熱議的有人手持蘋果等好手機、穿著厚羽絨服還來排隊的情況，周邊商家工作人員稱：「有的有的，幾乎是什麽樣的人都來排隊。」有現場遊客發視頻，證實所言不假。

現場有多人穿著厚羽絨服去排隊。（視頻截圖）
現場有多人穿著厚羽絨服去排隊。（視頻截圖）

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