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蔡國強煙花秀翻車 下「無人機雨」估計損失千萬元

中國新聞組╱綜合報導
煙花大師、藝術家蔡國強於泉州海邊的白日煙花秀。(取材自大象新聞)
煙花大師、藝術家蔡國強於泉州海邊的白日煙花秀。(取材自大象新聞)

中國煙花大師蔡國強日前在泉州海邊演出一場白日煙花秀，由據稱1000多台無人機搭配低空煙花，看得觀眾直呼精彩；不過演出時，大量無人機突不明原因從空中密集墜落，目擊者稱「滿地和海上都是掉下來的無人機」，蔡國強還請大家「無人機不要帶回家」，未造成傷亡，有觀眾說第一次看到「無人機雨」，比煙花還壯觀，若以一台1萬（人民幣，下同）計算，恐損失慘重。

紅星新聞報導，知名藝術家蔡國強日前於泉州海邊的藝術中心用地上，獻上萬眾矚目的「紅帆」藝術白天無人機煙花表演，沒想到過程中，大量無人機突然掉落地上或墜入海中。

根據目擊者表示，這場意外沒有造成人員受傷，但一部分表演無法正常進行，目前事故原因暫不明。

有關部門深入分析表示，估計約有1000多架無人機墜落，損失慘重，可能是現場技術人員在極端天氣下，應急預案準備不足，操作不熟練。

網友看到消息直呼太遺憾，有人說，「嘩啦啦都是錢啊」「以一台1萬計算，這次不就損失高達千萬？」「據說是現場突發干擾，無人機組成的編隊不斷炸機，一台接一台無人機不受控制墜入海面。」

由於現場滿是掉落的無人機，蔡國強表示，請大家幫忙收拾一下，無人機不要帶回家。 

據報導，目前事故原因還在調查，蔡國強表示，畢竟不是拍電影，沒有辦法重來，遺憾才是藝術珍貴的本身。

附近居民宋先生表示，退潮後在海岸線發現多架墜落的無人機，有掉在魚塘裡的，有掉在樹枝裡的，還有卡在石頭縫裡的，自己發現後便通知了表演的無人機班組去拾取。宋先生表示自己不了解具體墜機原因，但是表演當天風很大，岸邊的樹也搖擺得很嚴重。

這場表演8日下午4時35分開始，在泉州台商投資區秀塗村舉行，以「泉州歷史」「傳統文化「女性」三個關鍵詞為主題。這已是蔡國強第二次在泉州舉辦煙花秀，趙麗穎、林更新、歐陽娜娜、竇靖童等明星也都到現場觀看。

無人機突然全掉進了海裡，還激起浪花。(取材自微博)
無人機突然全掉進了海裡，還激起浪花。(取材自微博)
無人機突然全掉了下來，看來密密麻麻。(視頻截圖)
無人機突然全掉了下來，看來密密麻麻。(視頻截圖)
煙花大師、藝術家蔡國強於泉州海邊的白日煙花秀。(取材自微信)
煙花大師、藝術家蔡國強於泉州海邊的白日煙花秀。(取材自微信)
煙花大師、藝術家蔡國強於泉州海邊的白日煙花秀。(取材自大象新聞)
煙花大師、藝術家蔡國強於泉州海邊的白日煙花秀。(取材自大象新聞)
無人機突然全掉了下來，看來密密麻麻。(視頻截圖)
無人機突然全掉了下來，看來密密麻麻。(視頻截圖)
煙花大師、藝術家蔡國強於泉州海邊的白日煙花秀。(取材自東南早報)
煙花大師、藝術家蔡國強於泉州海邊的白日煙花秀。(取材自東南早報)

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