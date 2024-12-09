廣州「爛尾地標」起拍價約21億 打7折還是流拍

新塘TOD「凱達爾樞紐國際廣場」。(取材自新黃河)

新塘站是廣州東部交通門戶的一張「新名片」，擔當著廣州市增城區當前的「重要門面」。而就在新塘站旁邊，被稱為「中國首個真正意義TOD」的廣州東部交通樞紐中心——新塘TOD「凱達爾樞紐國際廣場」，疑因資金鏈斷成了「爛尾地標」，日前打七折拍賣 ，還是流拍。

新黃河報導，南都高質量發展研究院4日推出「增城大調研」專題報導，其中對新塘TOD現狀及其建設瓶頸問題進行了剖析。

6日上午10時，凱達爾樞紐國際廣場旗下744套房產正式啟動為期一天的拍賣流程，參拍保證金約1億元人民幣(約1375萬美元)。7日，拍賣結束，由於無人出價，標的流拍。

阿里法拍平台顯示，凱達爾樞紐國際廣場此次拍賣的744套房源位於項目的負1層、負2層、第3層至第8層、第10層至第18層、第20層至第28層、第30層至第34層、第36層等多個樓層，涉及商業、酒店和辦公用途。值得注意的是，標的物參考市場價約為30.17億元，而起拍價約為21億元，相當於市場價的七折優惠。

「『新塘TOD』已經打不響了，這裡一直沒人氣，你看『凱達爾』這麼兩大棟爛尾樓 擺著」，凱達爾樞紐國際廣場附近一家公寓負責人坦言。

據報導，早在2021年8月，針對凱達爾樞紐國際廣場因資金鏈斷裂及抵押問題而導致爛尾的傳言，凱達爾方面曾明確回覆：「不會爛尾」。同時，還對外發布了澄清公告。