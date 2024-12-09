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距今30萬年 安徽「華龍洞人」確認是東亞最早「準現代人」

記者陳宥菘／綜合報導代
參與2024華龍洞遺址學術研討會的國外專家學者6日在安徽省池州市東至縣華龍洞遺址陳列館參觀。(新華社)
參與2024華龍洞遺址學術研討會的國外專家學者6日在安徽省池州市東至縣華龍洞遺址陳列館參觀。(新華社)

2024華龍洞遺址學術研討會8日在安徽登場，考古隊發布重大進展，提出華龍洞人是東亞地區向智人（現代人）演化的最早古人類，「準現代人」身分獲全球學者確認，對探尋人類起源具重大意義。最新一次發掘出土11件古人類化石，包括一件保存完整的足部跖骨，40餘件石製品、大量哺乳動物化石以及三種爬行類化石等。

綜合央視、新華社報導，12月6日至8日，來自9個國家的100多位考古學家和古人類學者齊聚池州市東至縣，共同探討華龍洞遺址和東亞地區現代智人。8日上午，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員吳秀杰發布研討會成果，提出華龍洞人是東亞地區向智人演化的最早古人類。

華龍洞6號頭骨復原過程展示。（新華社／中國科學院古脊椎動物與古人類研究所供圖）
華龍洞6號頭骨復原過程展示。（新華社／中國科學院古脊椎動物與古人類研究所供圖）

公開資料顯示，考古團隊透過同位素測年、動物群組成分析及地層對比等多種方法的綜合研究，聯合考古發掘隊確定華龍洞古人類生存時間為距今約30萬年。其體質特徵位於直立人和現代人之間，在演化上屬於古老型智人，被命名為「東至人」。

華龍洞遺址發現於1988年底，2013年以來，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、安徽省文物考古研究所、東至縣文化和旅遊局等組成聯合考古發掘隊，進行了多次系統發掘，累計發現約20個個體的古人類群體（包括1例較為完整的古人類頭骨）、400多件古人類製作使用的石製品和大量具有人工切割、砍砸痕跡的骨片，以及超過80種的脊椎動物化石。

根據此次研討會公布的資訊，華龍洞人是迄今東亞地區呈現出智人（現代人）特徵最多、年代最早的從古老型人類向智人過渡的古人類。華龍洞人的面部和下頜部已經開始向智人演化，面部扁平、眼眶較高、頭骨纖細化、出現了智人標誌性特徵——下巴的雛形。

此外，華龍洞遺址是繼北京周口店遺址之後，在大陸發現的同時包含有豐富人類化石和石製品等人類活動證據的重要古人類遺址，為探討東亞地區現代人的演化提供了重要材料。

在本次研討會上，來自海內外的19名專家學者受邀作學術報告，展開全方位、高水平、多學科的學術研討，介紹人類起源與演化相關熱點問題的最新科研進展，分享交流東亞古人類學研究最新科研成果。

12月6日在位於安徽省池州市東至縣的華龍洞遺址拍攝的華龍洞人狩獵場景復原。(新華...
12月6日在位於安徽省池州市東至縣的華龍洞遺址拍攝的華龍洞人狩獵場景復原。(新華社)

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