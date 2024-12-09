螞蟻集團20周年 敲定韓歆毅接CEO 馬雲也罕見現身

近年行事低調、久未公開露面的阿里巴巴創始人馬雲8日現身支付寶與螞蟻集團20周年活動現場。(取材自科創板日報)

螞蟻集團 董事長兼CEO井賢棟8日宣布螞蟻集團換帥，螞蟻集團總裁韓歆毅將從明年3月1日起正式接任螞蟻集團CEO一職。近期市場對螞蟻集團重啟上市等傳聞滿天飛，外界推測新CEO上任可能為明年上市鋪路。另外，阿里巴巴創始人馬雲 久違公開現身支付寶與螞蟻集團20周年活動現場，並稱AI 時代帶來的改變超出想像。

新浪科技報導，在支付寶與螞蟻集團20歲生日之際，井賢棟8日公告新人事案，並稱韓歆毅將全面負責螞蟻的各項業務及日常管理工作，向井賢棟及董事會彙報。未來井賢棟將專注於董事長工作，並全力支持好韓歆毅和管理團隊。

公開資訊顯示，韓歆毅自2014年5月加入螞蟻集團，歷任戰略投資副總裁、CFO、董事會執行董事等。對於韓歆毅，井賢棟評價高，認為其具備敏銳深刻的戰略洞察和勤勉專業的精神，並指出他在3月出任螞蟻集團總裁以來，帶領團隊持續推動支付寶做出了一系列創新變革。

近期螞蟻集團有35%持股的錢塘徵信，獲批經營個人徵信牌照申請，成為繼百行徵信、樸道徵信後，中國第三家持牌的個人徵信機構。另外，也有傳聞稱螞蟻金服將在今年底前向港交所與上交所提交上市申請。

前述消息讓螞蟻金服重啟上市再度成為熱門話題，不過曾高達3000多億美元(約2.1兆人民幣)估值的螞蟻，如果再重啟上市，市場料估值可能跌75%至785億美元。

另外，綜合澎湃新聞、界面新聞與21財經等報導，近年行事低調、久未公開露面的馬雲8日現身支付寶與螞蟻集團20周年活動現場，並稱未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，「因為AI會是一個更加偉大的時代。」

馬雲在會上表示，「今天，我不是為螞蟻過去的20年而來，而是為了螞蟻未來的20年而來。」

馬雲談及AI說，每一個時代都給了每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每一個人都能把握住這些際遇和挑戰。「20年前，互聯網剛剛到來的時候，我們這一代人很幸運，抓住了互聯網時代的機遇。從今天來看，未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，因為AI會是一個更加偉大的時代。」