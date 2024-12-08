谷愛凌在河北拚戰 摔倒後吃止疼片、換歌單 奪世界杯第16冠

國際雪聯自由式滑雪U型場地技巧世界杯崇禮站女子組比賽中，中國選手谷愛凌奪冠。(新華社)

國際雪聯自由式滑雪U型場地技巧世界杯7日在河北崇禮進行了女子資格賽和決賽的比拚。21歲的谷愛凌 雖然在決賽第一跳時摔倒手被刮破，但在吃了止疼片後，用決賽完美一滑拿下全場唯一的90.00分，獲得自己的第16個世界杯冠軍，追平了法國選手勒德的紀錄。隊友李方慧以82.75分摘銀。這是中國選手自今年9月紐西蘭站以來，再次包攬世界杯金銀牌。

北京青年報報導，由於崇禮11月初氣溫比往年高，國際雪聯一度考慮取消這一站比賽。最終被雲頂滑雪場的冬奧會運營團隊說服，確認雲頂可以造出符合世界杯比賽的U型雪槽進行比賽。但12月5日，突如其來的大風天氣叫停了女子資格賽。選手們被迫推遲到7日連續進行資格賽和決賽的比拚。這也給選手們的體能和心理帶來挑戰。

崇禮見證了中國自由式滑雪名將谷愛凌獲得冬奧會金牌，對她來說堪稱福地。但每次來到這裡比賽，她也會遇到挑戰。2018年谷愛凌首次來到崇禮參賽世界杯，就因為賽前訓練磕到頭部，被迫臨時退賽。

在今年9月的世界杯紐西蘭站奪取自己第15座冠軍後，谷愛凌繼續前往英國牛津大學完成學業。這次世界杯比賽前，谷愛凌在崇禮只有兩天訓練時間。「她前兩天在訓練時摔了兩跤，然後就受傷了，還沒有完全恢復。今天比賽又摔了兩跤。」谷愛凌家人說。

由於訓練摔倒給谷愛凌留下陰影，她在資格賽中只比了第一輪，憑藉89.50分的高分以第1名進入決賽。

決賽第一輪谷愛凌在最後一個動作落地時不慎向前摔倒，僅得到26.25分。第二輪比賽前，她的家人說，當時情況讓所有人嚇了一跳，「決賽第一滑，等於穿著雪板弄了一個前空翻，頭和手都磕到了，她說特別疼。後來，教練給她吃了兩個止痛片。到決賽第二滑的時候，她的手都有點兒拿不住雪杖了，雪杖只能掛在手上進行比賽。」

谷愛凌戰勝了落地失誤帶來的影響，將最高難度動作完美呈現，拿到了90.00分的全場最高分，排名躍升至首位。第三輪比賽谷愛凌登場之前，她已經提前鎖定了本場比賽冠軍。

賽後，谷愛凌透露，自己在決賽摔倒後，手被刮破流了血。之後她在社交媒體感慨：「奪得今天雲頂世界杯金牌真的不容易！ 血（雪）水+汗水+淚水…賽了一場心理大戰，為自己的堅持很自豪。」