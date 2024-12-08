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小學沒畢業 杭州「香腸哥」23年專注一件事 成功買房

中國新聞組／杭州8日電
于賽華在菜市場擺攤賣香腸。(取材自杭州日報)
于賽華在菜市場擺攤賣香腸。(取材自杭州日報)

每年12月過年前，浙江杭州菜市場裡會冒出幾個人氣鼎旺的灌香腸攤，其中人稱「香腸哥」的于賽華，小學沒畢業，卻靠著做了23年香腸的精湛手藝，在今年9月成為蘭溪市非遺代表性項目蘭溪臘製品製作技藝傳承人，還在杭州買了房。他說「這是以前想都不敢想的事」。于賽華的香腸攤從虧本到年銷超10萬斤(約5萬公斤)，也接受定製，有顧客當場帶來14瓶茅台要求灌入香腸中。

來源：YouTube

杭州日報報導，23年前，曾為木工的于賽華發現杭州人喜歡蒸香腸吃，便叫上妻子一起在菜場擺攤賣香腸。在他的老家金華蘭溪，很多人家都會自己手作香腸，憑藉著傳承自老家的手藝和配方，他逐漸打開了杭州市場。

「我每年只在杭州待三個月，就是來灌香腸的。」最近，于師傅帶著四位幫工準時出現在文暉農貿市場的攤位上，有兩位老客很早下了800斤訂單，做完以後他才正式開張的。于師傅的朋友圈，下單幾百斤的大客戶不在少數，最多的一單有1200多斤。

從新塘路菜場到閘弄口農貿市場，再到文暉農貿市場，于師傅的攤位換到哪裡，他的忠實客戶也跟著到哪裡。

有顧客自備茅台。(視頻截圖)
有顧客自備茅台。(視頻截圖)

據報導，老客劉女士日前帶著30斤豬前腿肉來找於師傅加工，做了一半原味，一半微辣，「早幾年加工費是五元一斤，現在是十元，漲得有點多。」但架不住好吃，劉女士今年還是早早地趕來下單了。

為杭州人灌了23年香腸，于師傅的老客遍布大杭州，有從下沙挑著扁擔趕來的老客，也有自備茅台、兩頭烏的老饕客，甚至還有不少從寧波、台州等地趕來的。

其中一位男子甚至帶了14瓶茅台酒，要求灌入107斤香腸中。于師傅說，這位男子已經連續多年前來光顧，去年還製作了50斤香腸。

前幾日，一位大姐拿了一斤五糧液來灌香腸。于師傅介紹，在傳統製作工藝中，白酒起到防腐作用的同時，還能為食材增添特殊風味，自家釀的高粱酒也是製作香腸的好搭檔。還有人訂製加糯米、花生的香腸。

如今于師傅的香腸年銷量高達10萬餘斤，回老家後也會繼續接單。今年9月，他還入選了第八批蘭溪市非遺代表性項目蘭溪臘製品製作技藝傳承人。

于師傅灌香腸的祕訣，除了熟稔於心的配比祕方，自家釀的土燒，新鮮宰殺的豬肉，更多的還是對這項事業的投入和專注。他會時不時來到晾曬了幾千斤的「香腸林」中，憑藉手感和經驗「檢閱」做好的香腸。

晾曬的香腸。(取材自杭州日報)
晾曬的香腸。(取材自杭州日報)

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