來美賣「三蹦子」 貴州小伙1季賺百萬人民幣 還想掙更多

外國人坐上三蹦子滿臉笑容。(視頻截圖)

「小伙美國賣『三蹦子』3個月賺100萬(人民幣，約13.7萬美元」的話題7日衝上熱搜。「00後」小伙吳先生2023年前往美國創業賣自己設計的「三蹦子」，3個月賺了100萬元，賺到了人生第一個100萬元。接下來，他打算和團隊裡的小伙伴一起將產品賣到美國的各個地區，「下一步爭取一年能賺1000萬元」。

來源：YouTube

據海報新聞報導，「倒車，請注意」「倒車，請注意」！外國人駕駛「三蹦子」響起中文提示音。今年初，這樣一條短視頻，讓中外網友都不淡定了。中國網友：「三蹦子」都開到海外了？外國網友：親，求鏈接。「三蹦子」就是中國常見的低速電動三輪車。

吳先生是貴州人，2023年2月前往美國創業。今年3月開始與另一名朋友合夥賣起了國產標準的電動車 ，後來開始設計自己的品牌，做了全英文的北美版本「三蹦子」，「8月開賣，三個月不到就賺了100萬元。」

吳先生在美國開店賣「三蹦子」，3個月賺100萬元。(視頻截圖)

吳先生介紹，自己的客戶群體中，一些人會買兩輪電動車去送外賣；美國一些農場主要是往農場裡運輸貨物、飼料等；還有一些墨西哥人會用「三蹦子」當餐車去擺攤。

九派新聞曾報導，11月，「三蹦子」在義大利 米蘭兩輪車展上走紅，引發中國廣泛關注。不少外國人坐到車上體驗，與車合影，滿臉笑容。江蘇國威摩托車有限公司是參加義大利米蘭兩輪車展的生產商之一，公司電三事業部副總經理秦曉明介紹，三輪車此前在美國火了以後，訂單增加了20%至30%。

低速電動車在海外爆火，還與此前一位在美華人博主的視頻作品有關。視頻中，為迎接聖誕節 ，該博主託國內朋友購買了一輛電動三輪車送給了她的美國公公，而後圍繞「三蹦子」發生了一系列趣事。這款在網絡上爆火的電動三輪車出自無錫一家電動三輪車廠商，廠家透露，2024年1月，出口到美國的訂單同比已經翻了兩倍。