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防蓄意衝撞 中「擋車神器」銷量倍增 工廠增聘員工趕單

中國新聞組／北京8日電
在發生一系列震驚全國的致命襲擊事件後，學校、購物區和其他公共場所的交通安全護欄訂單激增; 圖為深圳。(路透)
在發生一系列震驚全國的致命襲擊事件後，學校、購物區和其他公共場所的交通安全護欄訂單激增; 圖為深圳。(路透)

中國近期接連發生蓄意開車衝撞事件後，據港媒報導，多家供應商表示，學校、購物區和其他公共場所的路障、護欄這些「擋車神器」的訂單在11月暴增，其中又以球型石墩最受歡迎，銷量增加數倍；一些工廠必須增聘一倍的勞工趕訂單。

中央社報導，廣東省珠海市11月11日發生蓄意開車衝撞事件造成35人死亡、43人受傷後，廣東各地的學校、廣場、公園等公共場所新增大量的石墩、路障與護欄。

「佛山教育幫」微信公眾號3日發布多張照片表示，近日不少家長反映，廣東佛山一夜之間學校門口增加了一排厚實的石墩，與此同時，還有員警駐守在校門。網友多指主因是為了防範類似珠海衝撞的惡性事件發生，但不少人擔心，萬一校園失火，消防車要怎麼駛入。

香港英文南華早報報導，多家路障、護欄供應商表示，與前幾個月相比，11月的產品詢問和採購量大幅增加，一些公司將員工數量增加了一倍，以應對明年1月底春節前需要填補的緊急訂單。

報導引述福建省晉江市一家石材加工廠的陳姓老闆表示，自珠海衝撞事件以來，加工廠最受歡迎的商品就是帶有底座的球形石墩，銷量增長了數倍。該產品是最便宜且易於安裝的產品之一，允許行人通行，同時阻止車輛通行。

他說，工廠業務通常會在11月放緩，如果這個月能賣出100件就很開心，但因為許多客戶訂購更多的交通障礙，「11月賣出了近千件」。

因為生意火紅，陳姓老闆說，他不得不召回一些退休工人，幫助在數十所學校和購物區生產、運送和安裝護欄。

查詢中國電商平台，這類防撞的球型石墩價格並不貴，多在人民幣200元（約27.5美元）以下，還有廠商以「擋車神器」作為廣告訴求。

根據中國搜尋引擎百度統計，珠海攻擊事件發生後，「防撞護欄」、「交通路障」等關鍵字的搜尋量增加了兩倍。

江蘇省的一家不銹鋼交通護欄製造商表示，11月向客戶的出貨量增加了一倍以上。「我們安裝不銹鋼製護柱的請求激增，但這需要時間。很多客戶選擇行動護欄來應對眼前的安全需求。」

自由亞洲電台報導，從歷史上看，中國發生攻擊事件後，安保措施都會升級，相關設備的銷售量也會激增。 2013 年，一輛吉普車衝破北京天安門城大樓前的路障，造成5人死亡，數十人受傷。幾個月後，北京的核心區域開始安裝改進的路障，以抵禦車輛撞擊。

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