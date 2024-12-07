中斷交流6年 NBA明年重返中國 傳奇名人賽先暖場

NBA前一次舉辦中國賽已經是在2019年，當時湖人與籃網在北京深圳分別交手。(美聯社資料照片)

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，原本因「莫雷（Daryl Morey）事件」中斷的NBA 中國賽，如今將重新回歸。鳳凰城太陽與布魯克林籃網將在2025年10月於澳門 進行季前賽交手，這是NBA賽事自2019年之後重返中國市場。

據本報系聯合報、美國之音報導，NBA中國賽始於2004年，當時分別在上海和北京舉行，由姚明效力的火箭出戰國王；之後NBA逐漸開拓中國市場，從2007年之後到2019年期間，僅有在2011年沒有舉辦賽事。

地緣政治裂痕始於2019年10月，時任休士頓火箭隊總經理、現任費城76人隊總經理的莫雷(Daryl Morey)在社交平台表態支持香港 反政府的示威者，他上傳了一張圖片，標題為「為自由而戰。與香港站在一起」。

儘管該條推文很快就被刪除，但其後續影響持續了數年。在這條推文發布後的一年裡，中國的中央電視台沒有播放任何NBA比賽。直到2022年，央視才開始正常轉播NBA比賽。

如今在「莫雷事件」雙方冰凍期加上新冠疫情的影響過後，NBA歷經6年決定重新舉行中國賽，12月7日在澳門舉行的NBA傳奇名人賽也被視為重返中國市場的熱場。

這將是澳門第2次舉辦NBA比賽，前一次是出現在2007年，詹姆斯（LeBron James）率領的騎士與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。

相較於太陽將首次打中國賽，阿里巴巴集團主席蔡崇信所擁有的籃網可說是識途老馬，過去在2010年、2014年和2019年都參加，對手分別是火箭、國王和湖人；值得注意的是，CBA出身的崔永熙今年和籃網簽下兩年雙向合約，因此他將有機會代表球隊出征中國賽。

報導指出，周六在澳門體育館舉辦的名人賽，其中包括許多廣為中國球迷所知的NBA退休球星：籃球名人堂成員帕克(Tony Parker)、艾倫(Ray Allen)和麥葛瑞迪(Tracy McGrady)，以及前NBA明星球員馬布里(Stephon Marbury)、卡森斯(DeMarcus Cousins)和莫布利(Cuttino Mobley) 。