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「通通不准說」 高善文、付鵬對中國經濟放炮被封號

中國新聞組／北京7日電

路透報導，近日在內部演講直陳中國經濟問題，引發熱烈迴響的經濟學者高善文及付鵬，兩人的微信及短影音等社交媒體帳號如今都被封鎖，導致外界無法關注甚至聯繫他們。

根據報導，高善文的微信帳號如今無法被關注，外界想要透過微信與他取得聯絡的嘗試也告失敗，系統顯示的是他的帳號違反了微信帳號使用規範。

報導指出，付鵬9月在一場會議上發表評論後，他的短影音平台帳號就被封鎖。南方媒體集團旗下的灣財社5日報導，付鵬11月底發表引起熱議的內部演講後，他在微信上的影音帳號「付鵬的財經世界」，就被禁止關注。但在頁面上，還能看到付鵬原定12月9日直播的預告。

在發現高善文的微信被封後，路透社曾撥打他的電話，但一直無人接聽。

付鵬及高善文先後在11月24日及12月3日於匯豐集團及國投證券的內部投資講座，發表對中國經濟的看法。與其他多數「唱響經濟光明論」的學者不同的是，兩人都直陳當前中國經濟的問題。不久後，這些屬於內部講話的內容快速在中國網路流傳，引起熱烈迴響，網友並稱讚他們敢言。

其中，付鵬直指當今中國在有效需求不足、中產階級殞落下，官方的救經濟措施已無法像2008年般奏效；而高善文由於直言中國2021至2024年這3年的經濟成長率一共被高估10%，並直指中國城鎮失去了4700萬勞動力，中國社會已呈現「老年人生機蓬勃、年輕人死氣沉沉」的怪象，被網友認為比付鵬「更敢講」。

付鵬及高善文演講的影像、聲音、文字全文及節錄報導，雖然一度廣傳，但在演講內容受到廣泛關注，又經境外媒體廣為報導後，在中國網路上陸續被刪除。至截稿，還能在中國網路上找到的兩人演講內容，已所剩無幾。

中國學者近來紛紛直陳經濟問題引發迴響之際，官媒新華社6日發表評論文章喊話，指中國企業面臨的國內需求不足等困難與「大環境」相關，有「調整的陣痛」。但「經營主體的信心在恢復，越來越多企業更堅定地前行」。

新華社文章指出，中國國內有效需求不足。結構調整過程中，在投資端，固定資產投資增速不及預期；在消費端，全社會消費品零售總額正處於恢復階段。這些都對企業商品和服務的銷售帶來影響。

文章指出，盡管眼下的困難依舊不少，但「經營主體的信心在恢復，越來越多的企業更堅定地前行」。市場經濟是信心經濟，信心的基礎就在企業。

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