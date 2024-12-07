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中作協致電悼瓊瑤 「人間留美好真情」

特派記者廖士鋒／北京7日電
瓊瑤離世後，大陸作家協會6日致唁電表示哀悼，並慰問家屬。（取材自中國作家網）
瓊瑤離世後，大陸作家協會6日致唁電表示哀悼，並慰問家屬。（取材自中國作家網）

知名台灣作家瓊瑤4日突然離世，震驚兩岸社會，相關消息在微博成為熱搜詞許久，眾多大陸影星、名人紛紛發文悼念，而大陸作家協會6日也致唁電表示哀悼，並慰問家屬。

大陸「中國作家協會」6日發出唁電給瓊瑤親屬，提到「驚悉著名作家瓊瑤女士辭世，我會謹表示深切哀悼，並向瓊瑤女士親屬表示誠摯慰問」，內容指出，瓊瑤女士是一位有著重要影響力的作家，在六十餘載的寫作生涯中，創作出七十餘部家喻戶曉的文學作品，塑造了一批個性鮮明、打動人心的文學形象，吸引了一代代讀者，「在華語文化圈產生了深遠影響，為人間留下了永恆而美好的真情」。

唁電強調，「瓊瑤女士對祖國有深厚的情感，多次到訪大陸，與中國作家協會保持著良好的關係」。今年在中國現代文學館舉辦的「滄海桑田心如故—瓊瑤文學回顧展」，讓廣大讀者和觀眾更深入了解瓊瑤女士文學成就。這美好的交流猶如一曲愛的旋律，經久不息，成為兩岸文學交流的重要篇章。

唁電最後指出，「一生梅花英雄夢，回首幾度夕陽紅。瓊瑤女士為中國當代文學事業作出的貢獻，我們將永遠銘記」、「瓊瑤女士千古！」。唁電全文透過大陸作家協會旗下「中國作家網」公布。

此外，6日中共官媒環球時報也發出社評，指出「從上世紀80年代開始，海峽兩岸幾代人對瓊瑤耳濡目染，即使沒看過她的作品，也一定知道她的名字，哼唱幾句『若非一番寒徹骨，那得梅花撲鼻香』、『讓我們紅塵作伴，活得瀟瀟灑灑』」。

該社評強調，瓊瑤之所以能在華人世界引起這麼大的共鳴，成為海峽兩岸乃至整個華人圈的集體文化記憶，「就在於瓊瑤的作品深深植根於中華文化的深厚土壤之中，包含著中國人的美學與情感」。社評隨後批判民進黨政府「去中國化」，提到「台灣社會的中華文化印記無法磨滅，台灣同胞的中華民族意識也淡化不了。瓊瑤的傳奇一生，她在海峽兩岸的影響力，就是有力證明」。

目前大陸國台辦迄未對瓊瑤逝世做出回應。

今年9月26日至11月3日，大陸作協旗下中國現代文學館，甫於北京展出「滄海桑田心如故—瓊瑤文學回顧展」，主辦方中國現代文學館強調，展覽得到瓊瑤本人大力支持，並由瓊瑤本人主筆展覽序言。

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