房產股市下行、資產縮水 中國億萬富豪減132人

受到房地產業下行及股市調整影響，今年中國的億萬富豪人數和財富俱下跌。圖為10月15日，山西太原，市民在一售樓部諮詢商品住宅。(中新社)

根據瑞銀的報告，受到房地產業下行及股市調整影響，今年中國的億萬富豪人數和財富俱下跌，包括132人跌出億萬富豪行列，財富縮減20%。另外，中國國務院總理李強 將於9日上午，在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣 基金、世界貿易組織等全球主要國際經濟組織負責人，舉行「1+10」對話會。

香港 經濟日報6日報導，瑞銀發布的「2024年瑞銀億萬富豪報告」顯示，今年全球億萬富豪的財富較去年增加16.5%至14兆美元，人數上升5.4%至2682人。

報告表示，亞太區的億萬富豪人數由2023年的1019人跌至981人，但財富反而增加了1.8%至3.8兆美元。

在同一區內，中國的億萬富豪人數下跌18%至427人，財富縮減20%至1.4兆美元；香港的億萬富豪則增至74人，財富較去年略增1.4%至3260億美元。

報告指出，受累房地產下行及股市調整，今年中國有132人跌出億萬富豪行列，但中國及香港的億萬富豪人數仍然穩定，且過去一年仍新增42位億萬富翁，反映出在中國仍可創造大量財富。

本報系聯合報報導，近期國際經貿局勢黑天鵝充斥，中國外交部6日宣布，國務院總理李強將於9日上午，在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等全球主要國際經濟組織負責人，舉行「1+10」對話會，主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」。

據外交部網站，林劍宣布，李強將和新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金總裁喬治艾娃、世界貿易組織總幹事伊衞拉、聯合國貿易與發展會議秘書長葛林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作暨發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯、金融穩定理事會主席諾特及亞洲基礎建設投資銀行行長金立群等10家國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。

林劍表示，對話會主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」，各方將圍繞「抓住變革機遇，推動世界經濟轉型和增長」、「堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革」和「中國進一步全面深化改革，開啟現代化廣闊前景」等3個議題進行交流。