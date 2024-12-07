我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

房產股市下行、資產縮水 中國億萬富豪減132人

中國新聞組／北京7日電
受到房地產業下行及股市調整影響，今年中國的億萬富豪人數和財富俱下跌。圖為10月15日，山西太原，市民在一售樓部諮詢商品住宅。(中新社)
受到房地產業下行及股市調整影響，今年中國的億萬富豪人數和財富俱下跌。圖為10月15日，山西太原，市民在一售樓部諮詢商品住宅。(中新社)

根據瑞銀的報告，受到房地產業下行及股市調整影響，今年中國的億萬富豪人數和財富俱下跌，包括132人跌出億萬富豪行列，財富縮減20%。另外，中國國務院總理李強將於9日上午，在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等全球主要國際經濟組織負責人，舉行「1+10」對話會。

香港經濟日報6日報導，瑞銀發布的「2024年瑞銀億萬富豪報告」顯示，今年全球億萬富豪的財富較去年增加16.5%至14兆美元，人數上升5.4%至2682人。

報告表示，亞太區的億萬富豪人數由2023年的1019人跌至981人，但財富反而增加了1.8%至3.8兆美元。

在同一區內，中國的億萬富豪人數下跌18%至427人，財富縮減20%至1.4兆美元；香港的億萬富豪則增至74人，財富較去年略增1.4%至3260億美元。

報告指出，受累房地產下行及股市調整，今年中國有132人跌出億萬富豪行列，但中國及香港的億萬富豪人數仍然穩定，且過去一年仍新增42位億萬富翁，反映出在中國仍可創造大量財富。

本報系聯合報報導，近期國際經貿局勢黑天鵝充斥，中國外交部6日宣布，國務院總理李強將於9日上午，在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等全球主要國際經濟組織負責人，舉行「1+10」對話會，主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」。

據外交部網站，林劍宣布，李強將和新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金總裁喬治艾娃、世界貿易組織總幹事伊衞拉、聯合國貿易與發展會議秘書長葛林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作暨發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯、金融穩定理事會主席諾特及亞洲基礎建設投資銀行行長金立群等10家國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。

林劍表示，對話會主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」，各方將圍繞「抓住變革機遇，推動世界經濟轉型和增長」、「堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革」和「中國進一步全面深化改革，開啟現代化廣闊前景」等3個議題進行交流。

李強 香港 貨幣

上一則

反制美 中官方採購國貨給2成優惠 助長本土晶片鏈發展

下一則

學者：董軍現身 可能是供出苗華罪證「戴罪立功」

延伸閱讀

走線客專題／憂被遣返「電子腳銬」成走線客新恐慌

走線客專題／憂被遣返「電子腳銬」成走線客新恐慌
蘋果AI進中國有譜？庫克會李強：沒中國夥伴就無今天成就

蘋果AI進中國有譜？庫克會李強：沒中國夥伴就無今天成就
李強與多國外企座談 批評保護主義、反對「脫鉤斷鏈」

李強與多國外企座談 批評保護主義、反對「脫鉤斷鏈」
川普打關稅戰 中商務部稱能抵禦衝擊 李強將會外企高管

川普打關稅戰 中商務部稱能抵禦衝擊 李強將會外企高管

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53
薄瓜瓜婚宴出現黑傘組成人牆擋鏡頭。(記者黃義書／攝影)

薄瓜瓜台灣婚禮談到父母 稱薄熙來、谷開來「為大局犧牲」

2024-11-30 03:30

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控