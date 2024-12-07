10萬元買中國碩生學歷？ 滬警破獲詐騙團夥 涉款4千萬

為了取得客戶的信任，客服在介紹「產品」時稱公司與全國多所985、211高校有深度合作，保證拿到畢業證和學位證。（取材自央視）

花10萬元（人民幣，下同，約1.37萬美元）就能保證獲得985、211研究生學歷？有人真的相信。上海警方近日在山東、四川等地破獲三個「研究生學歷提升」電信詐騙犯罪團夥，涉案資金4300萬元，並抓獲213名嫌犯，查出集團假借教育諮詢服務，稱與全國多所985、211高校有深度合作，可安排免試到上述學校就讀研究生，保證可以拿到畢業證和學位證，收了錢後失聯。

央視新聞報導，今年5月至9月，上海寶山警方連續接到多位市民報案，稱通過網路平台添加了可以幫助學歷提升的培訓機構，然而在繳納各種服務費和定金約10萬元後，不僅沒有收到入學通知或學歷證明，聯繫的客服也突然失聯，感覺可能遭遇了詐騙，報警求助。

警方梳理發現三家假借教育諮詢服務為名，實際開展「研究生學歷提升」電信網路詐騙的公司。調查發現，多個網路平台均掛有該公司發布的研究生報名廣告，稱公司與全國多所985、211高校有深度合作，可以安排免試到上述學校就讀研究生，保證可以拿到畢業證和學位證，並列舉了多個成功案例。取得被害人信任後，犯罪分子開始向受害人收取教務處理、論文撰寫、學歷申請服務等相關費用。在支付定金後，由於畢業證和學位證遲遲未到，等到受害人多次催問聯繫客服時，對方以各種藉口拖延，直至最後被拉黑失去聯繫。