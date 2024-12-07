我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠5分局陳韜調離 新局長周一上任

庇護所恐成川普驅逐非法移民「靶子」 維權團體籲關閉

中男網紅博流量 尾隨日小女生拍片、擅闖官府 全網震怒

中國新聞組╱綜合報導
中國男子在日本街道尾隨日本小學女生。(視頻截圖)
中國男子在日本街道尾隨日本小學女生。(視頻截圖)

隨著日本近來觀光復甦，越來越多中國遊客赴日觀光的同時，卻也發生不少爭議事件。近來有位為了博流量的中國網紅在日本翻車，他擅自尾隨日本小學女生拍片，還擅闖多處公家機關，儘管自辯是想宣揚日本治安良好的一面，卻遭到許多日本網友的砲轟。

根據日本媒體報導，這名中國男性旅客在社交帳號上有1.6萬粉絲，日前他在山形米澤市尾隨兩位日本小學生拍攝影片，並一邊在影片裡說，「這就是日本這邊的特色，大白天的，這邊馬路上什麼人也沒有，但是小孩就是兩個，特別安全的感覺是吧」。該遊客還曾擅闖日本市役所、議會等禁區拍攝影片上傳。

接著，這位男性又跟隨一位放學回家途中的小學女生。該小學女生似乎察覺到這位男性，因此加快腳步，但男子依然繼續尾隨著她。這段影片被放上網路後引起軒然大波，播放次數來到3000萬次左右，還驚動山形縣議會嚴正應對，決定強化相關警戒措施。

目前原影片已經下架，該名男性在打上馬賽克的受訪影片中表示，自己只是想展現日本治安多好，不像在他的家鄉，上下學一定要家長接送，並非有意尾隨小學女生。但這位網友又被發現，他曾經闖入日本的市役所、議會等禁止入內的區域，擅自拍攝影片上傳。

許多日本網友不滿表示：「偷拍就是犯罪，這種人根本沒必要幫他打格」「這是在告訴中國人，日本的小孩簡單就能誘拐走吧」「還擅闖禁止進入地區，應該要逮捕了吧」「看著這個影片，就知道為什麼中國治安不好。但這位男性可能無法理解吧」。

該名男子曾擅闖日本市役所、議會等禁區拍攝影片上傳。(視頻截圖)
該名男子曾擅闖日本市役所、議會等禁區拍攝影片上傳。(視頻截圖)
中國男子在日本街道尾隨日本小學女生。(視頻截圖)
中國男子在日本街道尾隨日本小學女生。(視頻截圖)
中國男子在日本街道尾隨日本小學女生。(視頻截圖)
中國男子在日本街道尾隨日本小學女生。(視頻截圖)

日本 觀光

上一則

被動手腳…中98萬部老人機遭遠端操控 每月偷扣錢

下一則

10萬元買中國碩生學歷？ 滬警破獲詐騙團夥 涉款4千萬

延伸閱讀

石破茂強調中日直接對話 日外相希望盡快訪問中國

石破茂強調中日直接對話 日外相希望盡快訪問中國
中山美穗人生謝幕 死亡現場「浴缸水還溫的」

中山美穗人生謝幕 死亡現場「浴缸水還溫的」
美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？
日本女星中山美穗離世 享年54歲

日本女星中山美穗離世 享年54歲

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53
薄瓜瓜婚宴出現黑傘組成人牆擋鏡頭。(記者黃義書／攝影)

薄瓜瓜台灣婚禮談到父母 稱薄熙來、谷開來「為大局犧牲」

2024-11-30 03:30

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程