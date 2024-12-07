懷九胞胎江西孕婦追責醫院 網友罵：想報銷減胎費？

侯女士發布九胞胎減胎結果，並表示兩個胎心仍在搏動。(取材自北京青年報)

江西南昌25歲侯女士懷上九胞胎的消息日前引發熱議，近日她發布視頻，諮詢促排卵後出現九胞胎是否屬於醫療事故，她表示：「懷九胞胎都是按照醫師過程進行，沒有說多胞胎風險」，並回覆評論區網友：「醫院說沒有任何責任，我覺得有一定責任。」

北京青年報報導，侯女士發布的視頻中引用一條醫學科普視頻，還有一段侯女士丈夫諮詢律師的視頻。侯女士先生向律師表示：「做了一個促排，懷了九胞胎，開始打了三針，後面又補了兩針，再打了破卵針，他也沒給我囑咐有多胞胎的風險，我想問下醫院有沒有責任。」律師回應：「如果想要追究法律責任，應該去找衛健局，對這家醫院的診療行為進行投訴調查。」

先前有媒體報導，25歲的侯女士一直懷不上孕，後經注射促排卵藥物，在今年10月成功懷孕。侯女士表示，一開始在醫院檢查時顯示懷了三胞胎，再次來到醫院複查，沒想到宮腔內顯示九個孕囊緊靠，均見原心管搏動。

為了母嬰安全，侯女士在11月18日和22日做了兩次減胎手術，最後保留了兩個胎兒。侯女士先生胡先生當時表示，因老婆身體不是很好，考慮她承受範圍有限，九胎過多，風險也很大，醫師強調必須減胎。

如今侯女士在社群平台上發視頻，質疑這到底是不是醫療事故，有別於之前的「懷上九胞胎又驚又喜」，這一下可把網友們給整不會了，「現在怎麼就變成要找醫院追責了呢？」而且侯女士減胎手術花了4萬多，有人說，「感覺是想找人報銷減胎費用吧」「現在網友不幫著養孩子了，就開始找醫院的麻煩了？」值得注意的是，有網友發現這對夫妻已經開始在短影片平台直播帶貨，這下，網友們更不買帳了：「原來是奔著網紅去的？」「這是不是一開始就規畫好的行銷？」