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江蘇職校招聘15人都博士、不乏名校生 網驚：太卷了

中國新聞組／北京6日電
江蘇商貿職業學院。（取材自微博）
江蘇商貿職業學院。（取材自微博）

在人們普遍的印象裡，一個人具有博士研究生學歷，要麼去知名企業，要麼去本科高校從事教育，或者去科研單位搞科研，不會願意去職業院校求職。但江蘇一職業學院最近招聘的博士人才數量，讓人覺得有點不可思議，居然一下子招15名博士，其中還不乏名校畢業生，讓人直呼太卷了。

九派新聞報導，江蘇商貿職業學近期公開招聘第二批高層次人才，15名擬聘用人員均為博士研究生學歷，其畢業院校不乏西安交通大學、武漢大學、東南大學等知名的985名校，引發網友熱議。

該校招聘的這15名博士，屬於第二批擬聘用人員，在此之前，這所高校還公布了第一批擬聘用人員名單，人數是8人。第一批高學歷人才中，除了一人是大學本科學歷，其餘七人均為博士研究生。

該木校人事處表示，這一次名單公示對應為學校2024年長期公開招聘高層次人才公告，最低學歷要求為博士。而該名本科學歷人員年齡較大、職稱評級較高，屬於另一種高層次人才。此外，今年5月，學校發布有2024年公開招聘工作人員短期公告，其最低學歷要求則為碩士研究生，該項招聘工作已完畢。

身為職業院校，江蘇商貿職業學院招募了這麼多博士，在網路上引起許多網友熱議。

有網友表示，「重視人才是對的。但是，一個培養大專生的職業學院擬聘人員都必須是博士，有點太苛刻了，碩士研究生就不行嗎？中國有那麽多搏士嗎」、「本來想招碩士的，結果來了一堆博士，那有什麽辦法」、「現在大學研究生數量快趕超本科生了」、「每年那麽多博士，科研崗位沒那麽多，都去送外賣嗎」。

武漢

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