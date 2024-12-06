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中山美穗離世 情路坎坷落罵名 連金城武也遺憾沒追到她

日本女星中山美穗離世 享年54歲

護生育力奇招 多地發放避孕套 從青春期就勸別重複墮胎

中國新聞組／北京6日電
中國鼓勵生育再出奇招，這次鎖定孕婦，推出各種避免重複人工流產的措施；示意圖。（路透）
中國鼓勵生育再出奇招，這次鎖定孕婦，推出各種避免重複人工流產的措施；示意圖。（路透）

中國近年出生率下降，人口連續兩年負成長，為應付人口危機，除了發放津貼等鼓勵生育外，近日多地政府推出避免重複人工流產的措施，並強調要從青春期做起，避免重複人工流產導致生育力下降，有地方甚至累積發放2萬多個避孕套。

澎湃新聞報導，包括湖北枝江市、宜昌市、陝西安康市、四川資陽市、浙江慈溪市等，均加大推動優生優育的工作。如湖北枝江市人民政府辦公室11月底在一份政協提案答覆函提到，枝江市加大優生優育、生殖健康宣傳力度，減少非醫學需要的人工流產，做好避孕藥具管理和服務，全力保護育齡婦女生育力。

浙江慈溪市衛生健康局表示，近六年中國一胎出生數量降幅達到51.3%，因此加強終止妊娠女性健康保護刻不容緩，「性教育是保護生育力的基礎，生育力保護要從青春期做起，保護女性生育力第一道防線是避孕」，避免重複人工流產導致生育力下降的嚴重後果。

四川資陽市衛健委則走進社區、企業、機關、鄉村展開避孕藥具宣傳、講座，普及性與生殖健康知識，累積發放避孕套2萬多個，避孕藥400多盒，有效減少意外懷孕、人工流產、不孕不育等問題發生，加強保護生育力。

陜西安康市衛生健康委員會表示，醫療機構接診人工流產手術患者時，嚴格執行知情告知制度，從手術風險、流產對女性身體傷害等方面勸說患者，防止因衝動進行人工流產手術。

湖北宜昌市在全中國率先推出「保護育齡婦女生育力若干措施」等文件，並成立宜昌市保護生育力工作指導中心，系統性實施生殖健康護蕾、人工流產關愛、輔助生殖助孕等運動。

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