女運動員收入排行 谷愛凌2210萬美元全球第2、鄭欽文第4

美國體育財經媒體Sportico近日發布「2024年女運動員收入排行榜」，滑雪選手谷愛凌名列第二。（取材自微博）

美國體育財經媒體Sportico近日發布「2024年女運動員收入排行榜」，滑雪選手谷愛凌 與網球選手鄭欽文 分別以2210萬美元和2060萬美元名列第二與第四名。業內人士分析，除了出色競技成績，場上的比賽風格與場外的正面形象，也是推高商業價值的重要原因。

澎湃新聞報導，網球一直是商業價值最高的運動項目，在這份榜單上也多是網球選手。今年22歲的鄭欽文曾闖進澳網決賽，並拿下今年巴黎奧運 會女單金牌。鄭欽文過去受訪時曾坦言，「說出來很現實，和其他女子運動項目相比網球的獎金很高，少有的可以讓努力和收穫成正比。」

而在這份榜單的前15名中，只有谷愛凌是冰雪運動員。該榜單統計谷愛凌的年度比賽獎金收入僅有6萬2000美元，是前15名中最低的，不過其2200萬美元的商業代言收入領跑整個榜單，比總年收入榜首的美國網球名將高芙（Coco Gauff）還要多出100萬美元。

分析指出，在所從事運動項目在商業價值角度並不占優的情況下，谷愛凌背靠的中國市場，谷愛凌作為冬奧滑雪金牌選手是稀有的存在，擁有好成績的她，順勢搭上中國冰雪運動大發展以及北京冬奧會舉辦的節點。