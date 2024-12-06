年輕人死氣沉沉、GDP造假？經濟學者「說實話」被刪文約談
當局定調勿唱衰中國經濟，但近日兩名經濟學家的演講因直言不諱在網上熱傳。經濟學家高善文稱，疫後中國社會出現「老年人生機蓬勃、年輕人死氣沉沉」怪現象，並指中國GDP增長數據造假；東北證券首席經濟學家付鵬則指禁止唱衰經濟會使決策層做出錯誤判斷。兩人演講內容目前都被刪除，付鵬傳被約談，但尚未封殺，有評論稱這顯示中共內部對提振經濟仍有不同意見。
據自由亞洲電台報導，國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文於12月3日在國投證券2025年度投資策略會發表演講指出，疫情以來消費疲弱，百姓對營收增長缺乏信心。並指年輕人收入預期下滑，消費信心和買樓意願都被顯著抑制；但老年人的收入預期沒有被限制，生活幸福感強。由此歸納為「生氣勃勃的老年人、生無可戀的中年人和死氣沉沉的年輕人」。
高善文表示，他認為2022年兩輪封城導致失業率直線上升，在2021至2023年間，中國失業人數比官方公布的更高，目前還有4700萬勞動力無法就業。高善文接續拋出更為重磅的炸彈，他透過各種數據的對照及相互印證的方法等，認為中國當局對GDP增長數據造假。但他也強調當局已準備採取強有力的措施解決，也至少要3至4年。
據報導，目前中國一些網站已刪除該文，但這篇文章在社媒仍廣泛傳播，「經濟人讀書會」、「網易」等網站仍在傳播。而彭博資訊等外媒也以「年輕人毫無生機」的主題報導此演講。
此前的11月24日，東北證券首席經濟學家付鵬，也在上海匯豐銀行內部活動上發表了2.5萬字的演講表示，中國的經濟問題遠比表面看到的嚴重得多，核心問題是有效消費不足，而這種消費能力的下降不是短期現象，而是一個結構性的轉變，要解決這個難題就必須進行利益再分配。
他也批評了中國目前禁止唱衰經濟的現狀，指當大家都不敢講出真實情況下，會使得資訊回饋形成謬論性錯誤，連決策層都做出錯誤判斷。
該演講內容在網上傳出後，有傳言稱「付鵬被監管部門約談以至活動取消」，但被付鵬闢謠。該文在中國平台遭刪除，仍有不少平台在二次、三次傳播。
對此，報導引述北京「八九藝術家」、時事評論員季風表示，雖演講內容被刪除，但到目前為止兩位學者尚未遭當局封殺，顯示中共黨內對提振經濟有不同意見。
中國知名金融學者賀江兵認為，兩位經濟學家一點真話，就像一個出氣口，疏解了積聚的社會不滿情緒，從客觀上並不是中共當局排斥的，當局也可能藉此建立一個與民眾間的「緩衝區」。
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