年輕人死氣沉沉、GDP造假？經濟學者「說實話」被刪文約談

一名農民工在北京火車站的一個中國夢的政府宣傳牌下打盹。(路透資料照片)

當局定調勿唱衰中國經濟，但近日兩名經濟學家的演講因直言不諱在網上熱傳。經濟學家高善文稱，疫後中國社會出現「老年人生機蓬勃、年輕人死氣沉沉」怪現象，並指中國GDP增長數據造假；東北證券 首席經濟學家付鵬則指禁止唱衰經濟會使決策層做出錯誤判斷。兩人演講內容目前都被刪除，付鵬傳被約談，但尚未封殺，有評論稱這顯示中共 內部對提振經濟仍有不同意見。

據自由亞洲電台報導，國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文於12月3日在國投證券2025年度投資策略會發表演講指出，疫情以來消費疲弱，百姓對營收增長缺乏信心。並指年輕人收入預期下滑，消費信心和買樓意願都被顯著抑制；但老年人的收入預期沒有被限制，生活幸福感強。由此歸納為「生氣勃勃的老年人、生無可戀的中年人和死氣沉沉的年輕人」。

高善文表示，他認為2022年兩輪封城導致失業率直線上升，在2021至2023年間，中國失業人數比官方公布的更高，目前還有4700萬勞動力無法就業 。高善文接續拋出更為重磅的炸彈，他透過各種數據的對照及相互印證的方法等，認為中國當局對GDP增長數據造假。但他也強調當局已準備採取強有力的措施解決，也至少要3至4年。

據報導，目前中國一些網站已刪除該文，但這篇文章在社媒仍廣泛傳播，「經濟人讀書會」、「網易」等網站仍在傳播。而彭博資訊等外媒也以「年輕人毫無生機」的主題報導此演講。

此前的11月24日，東北證券首席經濟學家付鵬，也在上海匯豐銀行內部活動上發表了2.5萬字的演講表示，中國的經濟問題遠比表面看到的嚴重得多，核心問題是有效消費不足，而這種消費能力的下降不是短期現象，而是一個結構性的轉變，要解決這個難題就必須進行利益再分配。

他也批評了中國目前禁止唱衰經濟的現狀，指當大家都不敢講出真實情況下，會使得資訊回饋形成謬論性錯誤，連決策層都做出錯誤判斷。

該演講內容在網上傳出後，有傳言稱「付鵬被監管部門約談以至活動取消」，但被付鵬闢謠。該文在中國平台遭刪除，仍有不少平台在二次、三次傳播。

對此，報導引述北京「八九藝術家」、時事評論員季風表示，雖演講內容被刪除，但到目前為止兩位學者尚未遭當局封殺，顯示中共黨內對提振經濟有不同意見。

中國知名金融學者賀江兵認為，兩位經濟學家一點真話，就像一個出氣口，疏解了積聚的社會不滿情緒，從客觀上並不是中共當局排斥的，當局也可能藉此建立一個與民眾間的「緩衝區」。