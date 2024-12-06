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廣東精子庫很AI 可選「更像爸爸的精子」 網友作出評論

中國新聞組／北京6日電
廣東省生殖醫院生殖醫學中心人工智能供精人性化匹配系統。（取材自南方都市報）
廣東省生殖醫院生殖醫學中心人工智能供精人性化匹配系統。（取材自南方都市報）

中國多管齊下鼓勵生育，現在連寶寶都能「定製」。通過人工智能(AI)供精人性化匹配系統，受精者不僅可以從人類精子庫中，挑選捐精者的身高、體重、學歷、籍貫、愛好等條件，還能選擇「更像爸爸的精子」，「定製」自己的孩子，有愈來愈多的不不孕家庭希望找同個捐精者精液生育二胎、三胎，一是不希望長相差太太，二是避免未來可能產生的家庭倫理問題。

據南方都市報報導，在廣東省人類精子庫就發現了這樣的現象。30多歲阿花（化名）的丈夫由於無精子症無法生育，3年前他們在廣東省生殖醫院生殖醫學中心通過申請人類精子庫的精液有了一個孩子，今年想再要一個「同源」的孩子，但當初捐精志願者精液已沒有庫存。阿花夫妻堅持希望兩個孩子擁有同一個生物學父親，以避免未來可能產生的家庭倫理問題。

為此，他們向醫院的倫理委員會提交了申請，請求人類精子庫聯繫一胎捐精志願者重新捐精。但檢查結果顯示，阿花的卵巢功能正在衰退，「等不起」了，最終阿花夫婦無奈選用了人類精子庫已有的其他志願者精液。

如今，選精時有了更智能的工具。在廣東省生殖醫院生殖醫學中心，通過人工智能供精人性化匹配系統，攝像頭拍好受精者家庭丈夫的臉部照片後，系統即自動比對，篩選出臉部外觀與受精者最相似的多名捐精志願者編號，按相似度從高到低排列。同時列出的還有這些志願者的身高、體重、學歷、籍貫、愛好等基本信息，供受精者參考篩選。

「系統自動篩選出的長相匹配度一般最高可以達到70%以上」，該中心工作人員說，但許多供精助孕家庭並不會只考慮長相的相似度，也會看重捐精志願者的學歷，高學歷志願者很「吃香」，也有的會考慮籍貫、身高、體重等因素。該套系統已造福來自全國20餘個省份的近萬對夫婦。 

廣東省生殖醫院副院長、廣東省人類精子庫主任張欣宗並表示，「早期的捐精合格率最高時達到30%多，比現在的20%要高一些」，一方面是精子質量確實有下降趨勢，一方面是捐精的總人數多，篩選的餘地更大。

對此，不少網民評論認為：「現在，為了多生孩子，可謂是想盡了一切辦法，生的孩子都能定製了」，「我都買精生子了還那麼像爸爸幹嘛？」，「不如讓爸爸自己懷自己生豈不是更好」。

人工智能 會考 AI

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