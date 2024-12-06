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與董軍露面有關？ 習近平視察部隊強調「要絕對忠誠」

記者陳湘瑾／綜合報導
中國國家主席習近平4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。（新華社）
中國國家主席習近平4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。（新華社）

在新一輪解放軍高層整肅風波之後，被外媒指「出事」的防長董軍5日突然在上海舉行的一個會議上亮相，讓外界意外。同一天，官媒央視則釋出中國國家主席習近平視察軍隊強調三個「絕對」的訊息，在董軍露面之際，習近平再強調軍中打虎備戰，兩者是否有所關聯，引發猜想。

來源：YouTube

習近平是在4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。陪同習近平視察的有中央軍委領導層的全班人馬，包括軍委副主席張又俠和其他三名軍委委員何衛東、劉振立、張升民。只有最近出事的軍委委員苗華不在其中。

路透4日報導，自去年以來，中國軍隊經歷了一場全面的反腐敗清洗，至少九名解放軍將軍和幾名國防工業高管的人大委員資格被取消。

習近平視察信息支援部隊時表示，要堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，扭住思想根子問題深化思想整風，從嚴正風肅紀反腐，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

據公開資料，解放軍信息支援部隊於2024年4月19日在北京成立，由中央軍委直接領導指揮，是統籌網路資訊體系建設運用的關鍵支撐，為解放軍兵種結構布局調整改革中新組建的戰略性兵種，習近平今年4月向信息支援部隊授予軍旗並致訓詞。

央視報導，習近平在視察時指出，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，戰爭形態加速演變，網路資訊體系在現代戰爭中的地位作用空前凸顯。信息支援部隊首先是一個戰鬥隊，要站在強軍勝戰的高度，充分認清網路資訊體系建設的極端重要性，認清擔負的歷史重任，加快把網路資訊體系建設和服務支撐備戰打仗能力搞上去。

針對信息支援部隊的工作，習近平表示，扎實做好網路資訊體系建設各項工作，聚焦能打仗、打勝仗，優化資訊服務保障方式，推進網路資訊公共服務平台建設，融合利用好各類數據資訊，高度重視網路資訊安全防護。持續建立健全工作運行機制，配套完善相關法規制度，打造共建共用共享良好生態，提高網路資訊體系建設質量和效益。

由於目前信息支援部隊正處在初創時期，習近平指出，要全面加強自身建設，打牢部隊發展根基。信息支援部隊首屆黨委要強化創業意識和開拓精神，把首任首責擔起來，建強一線指揮部和一線戰鬥堡壘，提高黨組織領導力、組織力、執行力。此外，還要加強科學管理，注重分類指導，扎實抓好基層建設，保持部隊正規秩序和安全穩定。

習近平 解放軍

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