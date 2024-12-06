習近平視察軍隊 「獨坐」正中間大桌的安排很罕見

中國國家主席習近平4日視察信息支援部隊，他沒坐在台上發言，正中間獨坐一桌，僅以素色布幕作背景。（央視畫面截圖）。

中央軍委主席習近平 4日視察解放軍 信息支援部隊，外媒關注到習近平這次並未循往例坐在台上發言，而是獨自坐在軍方代表中間一張特大的書桌上，軍方高層也沒坐他旁邊，背景更只有一塊簡單的布幕。有分析認為這種座位安排很罕見，可能是習近平想展現「平起平坐」的親和力，是否與其權力受到削弱有關，仍待觀察。

據新華社報導，習近平4日視察信息支援部隊時表示，當前，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，戰爭形態加速演變，網路信息體系在現代戰爭中的地位作用空前凸顯。信息支援部隊要站在強軍勝戰的高度，充分認清網路信息體系建設的極端重要性，加快把網路信息體系建設和服務支撐備戰打仗能力搞上去。

習近平並與官兵合照，陪同他視察的還有四位軍委副主席張又俠、何衛東、劉振立、張升民。因涉嫌「嚴重違紀」剛被停職等候調查的中央軍委政治工作部主任苗華沒有現身。

外國媒體則關注到習近平在視察時於軍中的座位出現了「罕見編排」。據自由亞洲電台報導，習近平在會議廳主持會議時的座位編排和以往出席軍方會議時不同，就是習近平沒有坐在台上發言，而是在軍方代表中間，他獨自坐在一張特大的書桌上，包括軍委副主席在內的軍方高層沒有坐在他旁邊，而是跟其他代表一起坐在兩邊的長枱上。

而且，習近平的背景是一塊淺啡色大布幕，並沒有準備較亮的燈光效果。而據中央電視台另一角度拍攝到，會議室其實是有一個主席台和大電子屏幕作背景的，但習近平就是一個人坐在台下，背景簡單。

翻看以往資料，每次習近平視察地方軍隊或軍方部門，都是坐在主席台上發言，兩邊也有軍委高層陪伴。

報導引述中國問題專家程翔認為，這種座位編排的確不尋常，他認為目的是要讓人感覺習近平「與大家平起平坐，不再高人一等」；這可能是三中全會後不再突出習近平地位的另一種表達方式。

不過在社群平台上也有評論認為，習近平拔擢的軍方將領苗華等人近年陸續落馬，有內部消息稱習近平在軍中的勢力疑有遭到削弱的情況，座位編排是否與此有關，仍待觀察。