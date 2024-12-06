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上海打工人有福了 17重點產業人才技能補貼上調30%

中國新聞組／上海6日電
在上海的養老護理員。（取材自上觀新聞）
在上海的養老護理員。（取材自上觀新聞）

上海打工人有福了。上海市人力資源和社會保障局4日發布，據上海重點產業領域技能人才培養新政，納入上海急需緊缺職業（工種）目錄內涉及三大先導產業和養老護理、家政服務業的17個職業，勞動者獲職業技能等級證書後，職業技能提升補貼標準上調30%。

中新社報導，近日，上海市人社局等七部門發布「關於進一步加強本市重點產業領域技能人才培養試點工作的通知」。通知聚焦積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業以及養老護理、家政服務等重點行業領域，推出一系列技能人才培養新政，旨在破解就業結構性矛盾，促進新質生產力發展，更好滿足上海「五個中心」建設、現代化產業體系構建以及城市運行保障對技能人才的迫切需求。

通知提到，針對中國國家職業標準尚未覆蓋的緊缺新技能，率先在人工智慧領域試點開發數據標注和模型運用專項職業能力評價項目，配套專項職業能力證書，相應的職業技能提升補貼標準為1000元（人民幣，下同，約137美元）。

通知優化了養老護理、家政服務從業人員享受職業技能提升的補貼條件，將相關培訓補貼的對象範圍拓寬到民政部門上海市養老護理員訊息管理系統、商務部門上海市家政服務管理平台中登記（備案）的從業人員。對獲得相應職業技能證書之日起12個月內實現就業的人員（含證書核發時已在職的人員），均可按照上海勞動者申領職業技能提升補貼的有關規定申領補貼。 　　

根據新政，上海支持市場主體開展以促進就業為導向的職業培訓。上海的用人單位可委託培訓實施機構對上海失業人員、協保人員、原農村富餘勞動力以及外省市求職人員開展定向培訓。培訓後六個月內實現就業，培訓實施機構可申請首期50%補貼，穩定就業六個月以上的可申請其餘補貼。

通知還鼓勵各行業開展急需緊缺職業技能等級認定、專項職業能力等評價項目的開發更新。開發成果經評審通過，給予每個項目最高10萬元資助。

就業 人工智慧 商務部

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