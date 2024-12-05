「16歲前遠離社媒不註冊帳號」 杭州1中學倡議書掀熱議

一群素不相識的小學生，在地鐵上加起電話手表好友。（取材自潮新聞）

浙江省杭州第二中學白馬湖學校近日向全體師生發出了一封「關於合理使用社交媒體倡議書」，建議同學們在16歲之前，盡量遠離社交媒體，不註冊社交帳號，消息一出，很快就引起了大量討論。

潮新聞報導，杭州二中白馬湖學校發出的這封倡議書，總結起來一共兩點：首先，同學們在滿16歲之前，應盡量遠離社交媒體，不註冊社交帳號。第二，家長們在家裡減少使用社交媒體的時間，監督孩子遠離社交軟件。

老師表示，制定發布倡議書，學校是經過了綜合考慮的。「社交媒體在帶來便利與樂趣的同時，也給青少年的成長帶來了諸多隱患。」老師們坦言，大量不良言語、行為和扭曲的價值觀，通過社交媒體侵蝕孩子的心靈，極易干擾他們的判斷，誤導語言，誘發錯誤行為。

「給他們畫一條紅線，但真要落實，還是重在體驗，讓他們感受沒有手機的美好，自發形成習慣。」為此，學校初步設定每個月第二周的周六上午，為無手機時段，建議家長和孩子一起戒斷手機，一起閱讀、散步，做一些親子 活動，養成一種新的生活方式。

「現在帶班的一個明顯感受，是孩子說髒話的現象更嚴重了，有些還是女生。」葉老師是杭州一所初中的初二班主任，她和其他老師進行過原因追溯，「就是社交網路上一些不太好的內容，包括短視頻的誘導等，讓這些孩子過早地接觸到了一些劣質內容，他們會覺得很酷，久而久之就形成了不良風氣。」

另一所初中的黃老師也有類似感受，「網路上的內容刺激，學習就顯得無聊枯燥。」黃老師所在的學校，不允許學生帶手機學校，但每天放學回家還是管不住。

在小學生中，社交媒體帳號可能從一只智能手表開始。「手表可以加好友、加群聊天」杭州二中白馬湖學校六年級班主任樸老師觀察，女生會聊天追星，男生會聊遊戲看視頻。

杭州二中白馬湖學校的這份倡議發出後，很多老師在朋友圈轉發，得到不少家長的點讚，有家長感嘆太及時了，尤其家有青春期的孩子，光靠家長真的不太好管。

當然也有網友有不同看法，表示社交媒體低齡化，若利用得好，同樣可以開闊孩子的視野。