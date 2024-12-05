開發商破產 深圳2爛尾樓住千人 為啥購屋者反而禁入？

走道裡的告示。(取材自南方都市報)

在深圳市福田區有兩棟很奇葩的爛尾樓，沒完工驗收，竟住進近千人，而且一住就是20年。這兩棟樓裡的住客大都是開發商的員工及關係戶，因開發商資金鏈斷欠薪，安排員工入住；而那些買房的人，因被開發商視為沒有「確權」，不允許入住。目前開發商推進破產 清算盤活受阻，爛尾樓涉及的消防安全等問題，讓當地政府相當頭痛。

南方都市報報導，富豪花園大廈位於福田區南園街道的中心區，由A、B（東、西）兩座32層高塔樓組成，外觀基本完工，有電梯的B棟樓道裡有不少管理處張貼的告示，主要是警示不要占用消防通道、保證用電安全及禁止非住戶進入。除了七、八兩層是封閉外， 其他層大都有人住，有做電商的，也有租房的住客。

一位住戶說他是通過關係介紹住進來的，這裡租金 比周邊低，但沒有煤氣，只能用電爐做飯。

據報導，多次被拒絕進樓的張女士說，她與其他同事朋友一起買了這裡24套房產已近十年，但一直沒能入住。很多人已經頂不住貸款 的壓力，為減交貸款，甚至借款或賣掉了其他房子。因為房子一直收不回來，沒房住還要租房，而他們買的房子卻被別人住進去了，大家實在想不通。

南園街道辦副主任侯利宗介紹，自1997年起，富豪花園大廈開發商——深圳市凱成實業有限公司，就因產權、預售、合同問題與多方主體發生糾紛並引發各類訴訟，導致富豪花園大廈多年來存在一房多賣、以物抵債、產權輪候查封、未交付狀態下占有等問題，很多房屋買受人（已簽訂「預售合同書」） 因長期無法取得房產而反覆信訪。

報導指出，南園街道司法所所長陳帥帆說，富豪花園大廈一直未竣工驗收， 在法律意義上屬在建工地，不知道為什麼會同意讓人入住，而且入住的都不是買房的而是開發商的家屬，這些住客到底有沒有繳租、租金去哪裡了也不知道；但那些已經賣出去的房由於沒法確權，實際上業主還是開發商。

2015年5月，深圳市中級人民法院受理深圳市凱成實業有限公司破產申請案件，但最後也搞不下去了，主要原因是大樓尚未辦理驗收登記，有管網老化問題，而且有近千人已經入住，法院多次通知債務人清場，但管理人無法完成接管手續，破產清算盤活就一直難以推進。