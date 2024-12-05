瓊瑤9歲處女作曝光、刊登上海報刊 名作家讚文筆清麗

瓊瑤年輕時。(取材自上觀新聞 )

知名作家瓊瑤 4日去世，終年86歲。消息傳來，令兩岸讀者觀眾錯愕。少有人知的是，瓊瑤九歲就在上海發表處女作，當時著名作家陳伯吹盛讚文筆清麗。

上觀新聞報導，20世紀40年代，瓊瑤父親陳致平曾任教同濟大學，而瓊瑤童年曾在「上海第16區國民小學」即今虹口區第一中心小學就讀。

陳致平夫婦育有二子二女。雙胞胎長女、長子1938年春出生於成都。長女取名「陳喆」，就是瓊瑤。1945年秋，陳致平被遷至四川宜賓郊區李莊古鎮的同濟大學「公共科」延聘為講師，並在附中兼課。從李莊遷回上海後，因原吳淞校捨毀於日軍炮火，為解決教師住房問題，學校租用了距學校不遠的外灘禮查大樓（即浦江飯店，今中國證券博物館 ）附樓金山大樓部分房間作為教師宿捨，陳致平一家也住在這裡，辦公地點在四川北路2066號（今新復興初級中學）。

瓊瑤曾回憶：「九歲，父親執教於同濟大學，我們舉家遷往上海。記得上學第一天，母親牽著我的手，站在上海第16區國民小學的走廊上，觀賞那些高年級學生的壁報。」瓊瑤受到深深觸動，從而開始迷上寫作，並常常以父母之間的日常對話為素材，讓父母笑到肚子疼。當然，這其中也有她自己的影子。

不久，她請父親幫忙將習作—小說「可憐的小青」寄給上海「大公報」。1947年12月6日，「大公報」第九版「現代兒童」欄目發表了九歲瓊瑤的處女作「可憐的小青」。有意思的是，同期發表的還有「大公報」「現代兒童」欄目主編、兒童文學家陳伯吹的「不上軌道的小火車頭」。