我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

瓊瑤9歲處女作曝光、刊登上海報刊 名作家讚文筆清麗

中國新聞組／北京5日電
瓊瑤年輕時。(取材自上觀新聞 )
瓊瑤年輕時。(取材自上觀新聞 )

知名作家瓊瑤4日去世，終年86歲。消息傳來，令兩岸讀者觀眾錯愕。少有人知的是，瓊瑤九歲就在上海發表處女作，當時著名作家陳伯吹盛讚文筆清麗。

上觀新聞報導，20世紀40年代，瓊瑤父親陳致平曾任教同濟大學，而瓊瑤童年曾在「上海第16區國民小學」即今虹口區第一中心小學就讀。

陳致平夫婦育有二子二女。雙胞胎長女、長子1938年春出生於成都。長女取名「陳喆」，就是瓊瑤。1945年秋，陳致平被遷至四川宜賓郊區李莊古鎮的同濟大學「公共科」延聘為講師，並在附中兼課。從李莊遷回上海後，因原吳淞校捨毀於日軍炮火，為解決教師住房問題，學校租用了距學校不遠的外灘禮查大樓（即浦江飯店，今中國證券博物館）附樓金山大樓部分房間作為教師宿捨，陳致平一家也住在這裡，辦公地點在四川北路2066號（今新復興初級中學）。

瓊瑤曾回憶：「九歲，父親執教於同濟大學，我們舉家遷往上海。記得上學第一天，母親牽著我的手，站在上海第16區國民小學的走廊上，觀賞那些高年級學生的壁報。」瓊瑤受到深深觸動，從而開始迷上寫作，並常常以父母之間的日常對話為素材，讓父母笑到肚子疼。當然，這其中也有她自己的影子。

不久，她請父親幫忙將習作—小說「可憐的小青」寄給上海「大公報」。1947年12月6日，「大公報」第九版「現代兒童」欄目發表了九歲瓊瑤的處女作「可憐的小青」。有意思的是，同期發表的還有「大公報」「現代兒童」欄目主編、兒童文學家陳伯吹的「不上軌道的小火車頭」。

1988年5月，陳伯吹先生在「解放日報」朝花副刊發表「遙寄瓊瑤」一文，其中回憶道，「時在1947年初夏，大公報準備每天出版一個副刊，記得周末版的副刊是巴金、靳以合編的『文藝』；星期日的副刊，則是由我負責編輯的『現代兒童』。一位年僅九歲的讀者寄來了題為『可憐的小青』的文章。這文稿讀來感情真摯，文筆清麗，我拿出來發表了。哪料在40年後的今天，偶然間發現『新大陸』了，我得知這位原名陳喆的小作家，即是當今台灣文壇上享有盛譽的著名作家瓊瑤。」

1947年12月6日大公報。(取材自上觀新聞 )
1947年12月6日大公報。(取材自上觀新聞 )

瓊瑤 博物館 證券

上一則

日釋友好 傳將簡化中客簽證申請、送回16隻瀕危朱䴉

下一則

媒體探訪瓊瑤在成都幼時故居 三層磚木閣樓保存完好

延伸閱讀

曾遭瓊瑤怒批「忘恩負義」「還珠」的她悼念：謝謝您點亮我

曾遭瓊瑤怒批「忘恩負義」「還珠」的她悼念：謝謝您點亮我
陸劇女王悼瓊瑤 靠「新還珠」走紅 今年頻拿大獎

陸劇女王悼瓊瑤 靠「新還珠」走紅 今年頻拿大獎
瓊瑤逝世登中國熱搜 小燕子趙薇時隔3年發文悼念

瓊瑤逝世登中國熱搜 小燕子趙薇時隔3年發文悼念
瓊瑤離世 「小燕子」黃奕痛悼：有幸這一生和您紅塵作伴

瓊瑤離世 「小燕子」黃奕痛悼：有幸這一生和您紅塵作伴

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期
為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說